Letuška prezradila TRIKY: Takto zvýšite šancu na presun do prvej triedy! A zadarmo

NEW YORK - Bezplatné povýšenie z ekonomickej do prvej triedy patrí medzi sny mnohých cestujúcich. Skúsená letuška však tvrdí, že namiesto rôznych fintičiek existuje niekoľko jednoduchých pravidiel, ktoré môžu šance na lepšie sedadlo skutočne zvýšiť.
Oblek netreba, tepláky radšej nie
Barbara Bacilieri, ktorá pracuje ako letuška už 15 rokov, hovorí, že elegantné oblečenie samo osebe nikoho neposunie do prvej triedy. Príliš ležérny vzhľad však môže byť nevýhodou.
„Oblek nie je potrebný, ale upravený a reprezentatívny vzhľad môže zabrániť tomu, aby vás personál prehliadol,“ vysvetlila.
Kto sa prihlási skôr, môže získať výhodu
Podľa nej je jedným z najjednoduchších trikov prihlásiť sa na let hneď po otvorení online check-inu.
Ak majú dvaja cestujúci rovnakú prioritu na prípadné povýšenie, niektoré letecké spoločnosti uprednostnia toho, kto sa odbavil skôr. Väčšiu šancu majú aj ľudia cestujúci sami, pretože presun jedného pasažiera je pre aerolinku jednoduchší než presádzanie celej rodiny.
Úplatky ani medové týždne nepomôžu
Letuška zároveň vyvrátila viacero rozšírených mýtov. Tvrdí, že prosby, úplatky či tvrdenia, že cestujúci oslavujú svadbu alebo sú na medových týždňoch, personál nepresvedčia.
„Posádka sa s podobnými pokusmi stretáva neustále. Nič z toho nefunguje,“ povedala.
O všetkom je často rozhodnuté ešte pred nástupom
Podľa Bacilieri si mnohí cestujúci neuvedomujú, že letušky vo väčšine prípadov o presune do vyššej triedy vôbec nerozhodujú.
Zoznam cestujúcich, ktorí môžu dostať bezplatný upgrade, býva pripravený ešte pred nástupom do lietadla a vychádza najmä z vernostného programu leteckej spoločnosti či ďalších interných pravidiel.
O skúsenostiach letušky informoval New York Post, ktorý upozornil, že najväčšiu šancu na bezplatné povýšenie majú spravidla verní zákazníci aeroliniek, včas odbavení cestujúci a sólo pasažieri, zatiaľ čo rôzne „zaručené triky“ z internetu vo väčšine prípadov jednoducho nefungujú.