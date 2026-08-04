Španielsko malo predvídať krízu: Maroko ukazuje na rozhodnutie súdu o migrantoch

RABAT - Maroko varovalo Madrid, že nedávne rozhodnutie španielskeho najvyššieho súdu o migrantoch prichádzajúcich po mori by mohlo spôsobiť problémy. S odvolaním sa nemenovaného marockého predstaviteľa to v utorok napísala agentúra AFP.
Verdikt súdu
Španielsky najvyšší súd v rozhodnutí z 8. júla stanovil, že migranti, ktorých zachytia pri pokuse doplávať do španielskych exkláv Ceuta a Melilla na severe Afriky, nemožno okamžite vyhostiť späť do Maroka. Madrid v súvislosti s nečakanou migračnou vlnou, keď vo štvrtok 30. júla z Maroka preniklo do Ceuty najmenej 50.000 ľudí, obvinil zločinecké organizácie zo šírenia nepravdivých informácii o súdnom verdikte. Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas priamo podozrieval Rabat z toho, že prienik utečencov „podporoval a toleroval“.
Vysokopostavený marocký predstaviteľ na prvom brífingu od vypuknutia krízy novinárom povedal, že Rabat kontaktoval Madrid okolo 22. - 23. júla, keď sa o rozhodnutí začalo hovoriť medzi prevádzačmi ľudí. „Diskutovali sme o tomto rozhodnutí a jeho dôsledkoch. Vysvetlili sme, že toto rozhodnutie spôsobí problém. A skutočne spôsobilo problém,“ uviedol. Podľa neho prienik desaťtisícov ľudí do španielskej exklávy nebol zlyhaním marockých bezpečnostných zložiek. V určitom momente migrantom nedokázali čeliť, pretože ich bolo priveľa.
Kto nesie vinu?
„Je zjednodušujúce tvrdiť, že Maroko malo na ich zastavenie použiť silu. To je úplné nepochopenie tohto javu,“ povedal. Úrady v Ceute mali predvídať dôsledky verdiktu, ktorý údajne posilnil nelegálnu migráciu. Doplnil, že Maroko pred štvrtkovým hromadným prílevom nezmiernilo hraničné kontroly ani neznížilo počet svojich bezpečnostných síl.
Mnohí migranti z Maroka do Ceuty priplávali cez more, iní sa tam dostali pešo alebo preliezli šesťmetrový hraničný plot. Drvivá väčšina sa už vrátila do Maroka. Prístup Rabatu k riadeniu migrácie podľa agentúry Reuters spočíva v prevencii prostredníctvom nasadenia približne 24.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek pozdĺž severného pobrežia a v odstrašovaní cez rýchle návraty utečencov zo španielskeho územia.
„Európa od nás žiada, aby sme zabránili migrantom v prekročení hraníc, ale na druhej strane im, keď už prekročia hranice, rozprestierajú červený koberec!“ pokračoval marocký predstaviteľ. Vysporiadanie sa s migráciou nie je podľa neho výlučnou zodpovednosťou Maroka. Náklady na to dosahujú približne pol miliardy eur ročne, uviedol. „V súčasnosti je na Španielsku, aby našlo odpovede na výzvy, ktoré z rozhodnutia vyplývajú. Záväzok Maroka zostáva nezmenený; akceptuje návrat tých, ktorým sa podarí prekročiť hranicu a zavádza preventívne opatrenia s cieľom zabrániť čo najväčšiemu počtu odchodov. A bude v tom pokračovať,“ dodal.