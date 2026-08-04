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Zlá správa pre verejné financie: Ľudia míňajú menej, než sa čakalo! Vláde môže chýbať takmer 400 miliónov eur

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(Zdroj: Getty Images, Topky)
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BRATISLAVA – Slovenským verejným financiám hrozí ďalší škrt cez rozpočet. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojom najnovšom júlovom Rozpočtovom semafore varuje, že odhadovaný deficit hospodárenia štátu dosiahne úroveň až 4,4 % HDP. Ak vláda nepríde s dodatočnými škrtmi či opatreniami, stanovený rozpočtový cieľ prekročíme podľa výpočtu analytikov o takmer 400 miliónov eur.

Podľa analytikov z RRZ sa očakávaná sekera vo verejných financiách pre rok 2026 zastaví na závratnej sume 6,2 miliardy eur (čo zodpovedá 4,4 % HDP). Vláda pritom vo svojich pôvodných plánoch počítala s miernejším schodkom na úrovni 4,1 % HDP.

 
 

Nepriaznivá odchýlka od schváleného plánu tak predstavuje 0,3 % HDP, čo je presne 389 miliónov eur. Z pohľadu fiškálnych pravidiel to znamená stredné riziko neplnenia schváleného štátneho rozpočtu. V porovnaní s júnom sa vyhliadky ešte mierne zhoršili o 27 miliónov eur, najmä kvôli rýchlejšiemu utrácaniu bežných výdavkov štátu.

Zlá správa pre verejné
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 (Zdroj: RRZ)

Míňame menej a firmy platia nižšie dane

Najväčšou „sekerou“ v štátnom účte je nečakaný výpadok z daní a odvodov, ktorý sekol rozpočet o masívnych 473 miliónov eur. Hlavnými vinníkmi sú podľa RRZ dva kľúčové príjmové stĺpy:

  • Výpadok z korporátnej dane: Štát vyberie od firiem menej, než plánoval. Dôvodom sú aktuálne podané daňové priznania za predchádzajúce obdobie, ktoré ukázali nižšie ziskovosti podnikov.
  • Menej peňazí z DPH: Slováci začali byť pri nákupoch opatrnejší. Spotreba domácností rastie pomalšie, než vládni ekonómovia predpokladali pri kreslení rozpočtu, čo automaticky znamená nižší výnos z dane z pridanej hodnoty.

Zlá správa pre verejné
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: RRZ)

Okrem vypadnutých daní tlačia na rozpočet aj zvýšené výdavky v zdravotníctve a vyššie náklady samospráv. Naopak, aspoň čiastočnou náplasťou na krytie strát je o niečo lepšie hospodárenie niektorých štátnych podnikov a subjektov – napríklad mestských dopravných podnikov či Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Viac o téme: DeficitRozpočetRozpočtový semafór
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