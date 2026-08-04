More ich takmer pripravilo o život: Dvoch migrantov zachránili pri Malorke

MADRID - V Stredozemnom mori zachránili dvoch migrantov, ktorí sa snažili na lodi doplávať na španielske Baleárske ostrovy. Migranti strávili na mori 15 dní a úrady pátrajú po ďalších 17 osobách, ktoré boli spolu s nimi na lodi, uviedol v utorok predstaviteľ španielskej vlády. Informuje o tom agentúra AFP.
Mužov pochádzajúcich zo severnej Afriky zachránili približne 13 námorných míľ juhozápadne od Malorky. Pre dehydratáciu a podvýživu ich záchranári previezli do nemocnice. Muži tvrdia, že ich loď unášalo more 15 dní a ďalších 17 ľudí na palube zomrelo. „Neexistuje žiadny iný záznam o týchto ľuďoch okrem výpovedí spolucestujúcich,“ povedala hovorkyňa vládneho predstaviteľa.
Španielska námorná záchranná služba vyslala vrtuľník do oblasti ich nájdenia a vydala varovanie pre plavidlá v blízkosti. Regionálna prezidentka Marga Prohensová vyzvala španielsku vládu na vytvorenie „konkrétneho plánu na riešenie migračnej krízy, ktorej sú vystavené Baleárske ostrovy“. Populárna turistická destinácia sa stala čoraz viac využívanou trasou pre migrantov odchádzajúcich zo severnej Afriky, najmä z Alžírska, na ceste do Európy.