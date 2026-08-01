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Kamene, grafity aj útoky na personál: ZSSK pritvrdzuje kontroly vo vlakoch

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s políciou. Dôvodom sú rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odcudzené káble. „Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu, pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou,“ informoval hovorca ZSSK Ján Baček.

Dopravca zaznamenal v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. V 26 prípadoch išlo o hádzanie kameňov do vlakov, najmä na východnom Slovensku. Kamene poškodili predovšetkým vonkajšie sklá vlakov. ZSSK poukázala aj na poškodenia a znečistenia interiérových skiel a dverí či odcudzenie káblov a ďalších súčastí vozidiel. Celkové vyčíslené škody za tieto prípady presiahli 27.000 eur. V rovnakom období roku 2025 spoločnosť evidovala 31 prípadov vandalizmu so škodou približne 37.000 eur.

„Poškodené vozidlo musí byť odborne skontrolované a podľa rozsahu škody opravené. Pri ucelených jednotkách môže poškodenie jednej časti znamenať odstavenie celej súpravy. Pri klasických súpravách ZSSK poškodený vozeň vyradí a podľa možností ho nahradí iným, čo však nemusí byť vždy okamžite možné,“ upozornil hovorca. Dôsledkom vandalizmu tak môže byť zmena radenia vlaku alebo nasadenie iného typu vozidla, a teda menej miest na sedenie pre cestujúcich.

Samostatnou kategóriou sú grafity

Samostatnou kategóriou sú grafity. ZSSK doposiaľ v roku 2026 eviduje 44 prípadov posprejovania vonkajších aj vnútorných častí vlakov. Ich odstraňovanie si vyžaduje odborné čistenie a odstavenie vozidla na nevyhnutný čas. Problémom je aj úmyselné znečisťovanie. Tento typ vandalizmu znehodnocuje prácu zamestnancov, ktorí zabezpečujú pravidelné čistenie vlakov, a zaťažuje celý systém údržby.

„ZSSK v lokalitách, kde sa incidenty opakujú, zintenzívňuje kontroly vo vlakoch a v spolupráci s Policajným zborom hľadá možnosti zvýšeného dohľadu. Viaceré vozidlá sú zároveň monitorované kamerovými systémami. Prítomnosť policajtov, kontrolórov a bezpečnostných prvkov má preventívny význam a zároveň umožňuje rýchlejšie riešiť incidenty priamo v prevádzke,“ poznamenal Baček.

Správanie voči vlakovému personálu

Samostatnou oblasťou je podľa dopravcu agresívne správanie voči vlakovému personálu. ZSSK riešila aj prípady, keď skupiny maloletých vo vlaku narúšali prepravu, bránili zatvoreniu dverí a konflikt eskaloval až do fyzického kontaktu s vlakovým personálom. Takéto konanie už nepredstavuje iba poškodzovanie majetku, ale môže zasiahnuť do bezpečnosti cestujúcich a zamestnancov aj do samotnej prevádzky.

ZSSK preto rozširuje dostupnosť telových kamier pre zamestnancov vo vlakoch. Kamery môžu pomôcť pri konfliktných situáciách a v prípade incidentu poskytnúť objektívny záznam jeho priebehu,“ dodal Baček. ZSSK zároveň vyzýva verejnosť, aby poškodzovanie vlakov neprehliadala. Ak cestujúci zaznamenajú podozrivé konanie alebo poškodzovanie vozidla, môžu upozorniť vlakový personál alebo kontaktovať políciu na čísle 158.

Viac o téme: VlakVandalizmusZSSK
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