Vyše 250 ľudí bežalo v Piešťanoch za tých, ktorí sa učia znovu kráčať

Viac ako 250 bežcov, desiatky rodín s deťmi, športovci, influenceri aj ľudia, ktorí prišli jednoducho podporiť dobrú vec. Druhý ročník ADELI HOPE RUN by Slovakman Piešťany priniesol do Areálu Lodenice v Piešťanoch výnimočnú atmosféru solidarity, spolupatričnosti a nádeje.
Charitatívny beh sa uskutočnil 31. júla 2026 pod heslom „Bežíme, aby iní mohli kráčať“ a stal sa najväčším podujatím série ADELI HOPE RUN organizovanej Nadáciou ADELI v spolupráci so Slovakman Triathlon.
Na štarte sa stretli rekreační aj výkonnostní bežci, rodiny s deťmi, seniori aj ľudia so zdravotným znevýhodnením. Účastníci si mohli vybrať 5 km alebo 10 km beh, detské behy a tiež symbolickú ADELI charitatívnu míľu, ktorá patrila k najsilnejším momentom celého podujatia.
„ADELI HOPE RUN nie je len športové podujatie. Je to stretnutie ľudí, ktorí chcú pomôcť tým, pre ktorých je obyčajný krok každodenným víťazstvom. Každý účastník svojou prítomnosťou podporil pacientov na ich ceste k pohybu, samostatnosti a kvalitnejšiemu životu,“ hovorí Radka Šulovská, výkonná riaditeľka a správkyňa Nadácie ADELI
Charitatívna míľa spojila ľudí bez rozdielov
Práve ADELI míľa ukázala skutočný význam motta „Bežíme, aby iní mohli kráčať“. Na spoločnú trasu sa postavili zdraví ľudia bok po boku s tými, ktorí čelia zdravotným výzvam – pacientmi po úrazoch, s neurologickými diagnózami či pohybovým obmedzením. Na tejto trase nezáležalo na čase ani výkone. Dôležitá bola podpora, porozumenie a blízkosť. Organizátori ju označujú za symbol spoločnosti, v ktorej má každý svoje miesto a nikto nezostáva bokom.
Šport, hudba a komunita pomoci
Podujatie ponúklo aj bohatý sprievodný program pre celé rodiny. Veľký ohlas mali detské behy, komunitná zóna aj večerný koncert Lukáša Adamca, ktorý uzavrel deň plný športu a emócií.
Výťažok zo štartovného a dobrovoľných príspevkov bude v plnej výške použitý na intenzívne neurorehabilitácie pacientov Nadácie ADELI. Tie pomáhajú deťom aj dospelým po poškodeniach mozgu, miechy či pri neurologických ochoreniach zlepšovať pohyb, koordináciu, komunikáciu a samostatnosť v každodennom živote.
ADELI HOPE RUN sa mení na tradíciu
Piešťanský beh bol vyvrcholením tohtoročnej série ADELI HOPE RUN, ktorá mala v roku 2026 tri zastávky:
22. mája – ADELI HOPE RUN by Challenge Šamorín
20. júna – ADELI HOPE RUN by OC Nivy Bratislava
31. júla – ADELI HOPE RUN by Slovakman Piešťany
Projekt tak postupne prepája športové podujatia s filantropiou naprieč Slovenskom a získava čoraz silnejšiu komunitu ľudí, ktorí chcú pomáhať pohybom.
„To, čo sme zažili v Piešťanoch, potvrdilo, že ADELI HOPE RUN má obrovský zmysel. Ľudia neprišli len behať. Prišli podporiť druhých, povzbudiť ich a ukázať, že v tom nie sú sami. Práve v tom je sila celej tejto myšlienky,“ dodáva Radka Šulovská
ADELI HOPE RUN tak opäť pripomenul, že šport dokáže spájať ľudí bez rozdielov a meniť životy tam, kde je najviac potrebná nádej. Viac informácií o aktivitách Nadácie ADELI nájdete na www.nadaciaadeli.sk.
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