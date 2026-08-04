Šialený ZÁBER z Trenčína: Muža (68) takmer prešiel VLAK, zázrak na koľajniciach a obrovské memento pre verejnosť!

TRENČÍN - Neoprávnený vstup do koľajiska sa mohol skončiť tragédiou. Na železničnej stanici v Trenčíne zrazil samostatný rušeň 68-ročného muža, ktorý sa pohyboval medzi koľajami mimo vyhradených miest. Polícia po incidente zverejnila aj autentické zábery z bezpečnostnej kamery, aby upozornila na riziká podobného konania.
K mimoriadnej udalosti došlo v pondelok večer na železničnej stanici v Trenčíne. Samostatný rušeň smerujúci z Bratislavy do Púchova medzi druhým a tretím nástupišťom zrazil 68-ročného muža, ktorý sa neoprávnene nachádzal v koľajisku.
Muža vlak čiastočne zachytil, ale nešlo o fatálne zranenie
Pri zrážke utrpel senior zranenia, s ktorými ho záchranári previezli do nemocnice. Podľa doterajších informácií našťastie nie je jeho život v ohrození.
Polícia zároveň preveruje, či zohral pri incidente úlohu alkohol. Rušňovodič sa na mieste podrobil dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. "Rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Podľa svedeckej výpovede mal byť 68-ročný muž pod vplyvom alkoholu. Z daného dôvodu bol mužovi odobratý biologický materiál, ktorý bude podrobený toxikologickému vyšetreniu," uviedla polícia.
POZOR! Zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou!
Prípad na mieste zadokumentovala hliadka železničnej polície, ktorá okolnosti mimoriadnej udalosti ďalej preveruje.
Policajti v súvislosti s incidentom opätovne apelujú na verejnosť, aby nevstupovala do koľajiska mimo miest určených na prechod. "Upozorňujeme verejnosť, aby nevstupovala do koľajiska mimo miest na to určených. Vlak alebo rušeň nedokáže zastaviť na krátku vzdialenosť a rušňovodič často nemá žiadnu možnosť zrážke zabrániť. Riskovanie života kvôli skracovaniu cesty sa môže skončiť tragicky," zdôraznila polícia.