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Prelom v odhaľovaní rakoviny: Vedci vyvinuli nový test! Dokáže nahradiť bolestivú biopsiu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Obyčajný výter z ústnej dutiny by mohol v budúcnosti nahradiť časť bolestivých biopsií pri podozrení na rakovinu ústnej dutiny. Nový test podľa vedcov dosiahol vysokú presnosť a výsledok poskytne približne do jednej hodiny.

Vedci z Veľkej Británie a Indie predstavili nový diagnostický test, ktorý by mohol výrazne zjednodušiť odhaľovanie rakoviny ústnej dutiny. Namiesto chirurgického odberu vzorky tkaniva stačí jemný výter z podozrivého miesta v ústach.

Výsledky rozsiahlej štúdie zverejnenej v odbornom časopise Biomarker Research naznačujú, že metóda dosahuje veľmi vysokú presnosť a zároveň je pre pacientov podstatne šetrnejšia.

Rakovina sa často odhalí neskoro

Rakovina ústnej dutiny patrí medzi ochorenia, pri ktorých zohráva skorá diagnostika rozhodujúcu úlohu. Každý rok postihne podľa odborníkov približne 650-tisíc ľudí na celom svete, pričom veľká časť prípadov sa zachytí až v pokročilom štádiu. Medzi prvé príznaky patria nehojace sa ranky, biele alebo červené škvrny či zmeny na jazyku, ďasnách alebo vnútornej strane líc.

Definitívne potvrdenie diagnózy si dnes vo väčšine prípadov vyžaduje biopsiu – chirurgický odber vzorky tkaniva. Keďže ide o nepríjemný zákrok, niektorí pacienti odkladajú kontrolné vyšetrenia alebo ich úplne vynechajú.

Stačí jemný výter

Nová metóda s názvom qMIDS funguje podstatne jednoduchšie. Lekár pomocou malej kefky odoberie bunky z podozrivého miesta aj zo zdravej časti ústnej dutiny. Laboratórium následne analyzuje aktivitu štyroch génov, ktoré sú spojené so vznikom rakoviny ústnej dutiny.

Výhodou je, že celý proces je neinvazívny a výsledok môže byť k dispozícii približne do jednej hodiny.

Presnosť presiahla 95 percent

Do štúdie sa zapojilo 545 pacientov, od ktorých vedci analyzovali viac než tisíc odobratých vzoriek. Nový test dosiahol celkovú presnosť 95,5 percenta, pričom podiel falošne pozitívnych aj falošne negatívnych výsledkov zostal pod piatimi percentami.

Podľa autorov ide o najväčšie klinické hodnotenie tejto metódy, aké bolo doteraz uskutočnené.

„Tento test poskytuje lekárom rýchly, presný a neinvazívny spôsob, ako posúdiť riziko u pacientov. Veľkou výhodou je, že ho možno opakovane používať pri dlhodobom sledovaní ľudí s prekanceróznymi zmenami a zachytiť rakovinu oveľa skôr,“ uviedol vedúci výskumu Muy-Teck Teh z Queen Mary University of London.

Vedcov prekvapilo, že výsledky boli porovnateľné s oveľa invazívnejšou mikrobiopsiou. „Boli sme úprimne prekvapení, že výter dosiahol porovnateľnú úspešnosť. Znamená to, že biologický signál týchto štyroch génov je dostatočne silný na to, aby sa dal spoľahlivo zachytiť aj z buniek odobratých z povrchu sliznice,“ vysvetlil Teh.

Môže znížiť počet zbytočných biopsií

Vedci odhadujú, že ak sa výsledky potvrdia aj v ďalších klinických skúškach, nový test by mohol výrazne obmedziť počet pacientov, ktorí budú musieť podstúpiť invazívnu biopsiu. Podľa autorov by mohol pomôcť predísť viac ako 90 percentám zbytočných chirurgických odberov u pacientov s nízkym rizikom rakoviny.

Zároveň by umožnil pravidelnejšie sledovanie ľudí s podozrivými zmenami v ústnej dutine bez opakovaných bolestivých zákrokov.

Do praxe by sa mohol dostať o dva roky

Výskumný tím už pracuje na komercializácii testu qMIDS. Ak úspešne prejde ďalšími klinickými overeniami a získa potrebné regulačné schválenia, mohol by sa podľa vedcov začať používať v nemocniciach približne do dvoch rokov.

Odborníci však zdôrazňujú, že zatiaľ nejde o náhradu všetkých biopsií. Nová metóda by mala slúžiť najmä ako rýchly a šetrný spôsob včasného odhalenia rizikových zmien a výberu pacientov, ktorí potrebujú ďalšie podrobné vyšetrenia.


 

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