Ebola opäť desí Afriku: Epidémia v Kongu si vyžiadala už vyše 1700 obetí

KINSHASA - Epidémia infekčného ochorenia ebola si na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) vyžiadala už viac než 1700 obetí. Vyplýva to z dát tamojšej vlády, na ktoré sa v utorok odvolala agentúra AP.
Do utorka zaznamenali 3802 prípadov eboly a 1707 úmrtí. Kedy dosiahne epidémia svoj vrchol, nie je jasné, povedal riaditeľ Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) Jean Kaseya v utorok na svojej druhej návšteve v meste Bunia neďaleko epicentra ochorenia.
Šírenie nákazy
Upozornil, že takmer 80 percent nových prípadov pochádza z komunitného šírenia a nie z vysledovaných kontaktov nakazených osôb. Súčasnú epidémiu, ktorú vyhlásili 15. mája, spôsobuje vírus Bundibugyo, na ktorý neexistujú schválené vakcíny ani lieky.
Podľa Africa CDC zdržania pri vyhľadávaní kontaktov, ťažkosti pri prístupe do zasiahnutých oblastí, nedôvera miestnych komunít a násilie ozbrojených skupín a niektorých obyvateľov brzdia reakciu na zvládanie epidémie.
Zasiahnuté oblasti
Epidémia sa zväčša sústreďuje v provincii Ituri, kde zaznamenali takmer 90 percent všetkých prípadov. Nákazu evidujú aj v ďalších piatich provinciách vrátane jedného z najväčších miest v KDR Kisangani. Susedná Uganda pred týždňom v utorok vyhlásila koniec najnovšej epidémie eboly, ktorej tam podľahli dvaja z 20 evidovaných nakazených.