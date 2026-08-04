AKTUÁLNE Čelná zrážka sanitky na strednom Slovensku: Vodič prešiel do protismeru, zranili sa štyria ľudia!

LEHÔTKA POD BREHMI – Na strednom Slovensku došlo v utorok na poludnie k nehode, ktorá ochromila plynulosť premávky. Na ceste medzi Lehôtkou pod Brehmi a Hliníkom nad Hronom sa čelne zrazila prevozová sanitka s osobným autom, pričom došlo k zraneniu štyroch osôb.
Podľa predbežných zistení a prvotných informácií z miesta nešťastia stál na začiatku kolízie vodič osobného motorového vozidla značky Škoda Fabia. Ten mal z dosiaľ nezistených príčin náhle prejsť so svojím autom do protismernej časti vozovky. Informuje o tom portál noviny.sk.
V tom istom čase však oproti prichádzala prevozová sanitka. Vodič sanitného vozidla užpodľa dostupných správ nemal žiadnu možnosť ani priestor na to, aby čelnej zrážke zabránil. Náraz bol mimoriadne silný a vyžiadal si okamžitý zásah všetkých záchranných zložiek. Na mieste museli zdravotníci ošetriť celkovo štyroch ľudí. Okrem vodiča osobného vozidla Škoda Fabia aj vodiča prevozovej sanitky a dvoch pacientov, ktorých sanitka v tom čase prevážala.
Všetci zranení boli po poskytnutí prvej pomoci na mieste odovzdaní do opatery zdravotníkov. Presný rozsah a závažnosť ich zranení nateraz nie sú známe. Okolnosti nehody, presnú príčinu, ako aj mieru zavinenia oboch účastníkov v súčasnosti intenzívne vyšetruje polícia, ktorá podrobnejšie informácie poskytne po kompletnom zdokumentovaní miesta škodovej udalosti.