Ľudia neverili vlastným očiam: Zlodeji vo VIDEU rozoberali strechu bratislavskej budovy za bieleho dňa!

BRATISLAVA - Mysleli si, že si skoro ráno bez povšimnutia odnesú cenný stavebný materiál z opustenej budovy. Dvojici mužov však plány prekazil všímavý obyvateľ bratislavského Starého Mesta, ktorý ich počas rozoberania strechy natočil a okamžite zalarmoval políciu. Tá ich krátko nato zadržala.
Incident sa odohral v piatok 31. júla v ranných hodinách na Hlbokej ceste v Bratislave. Dvaja muži si z nevyužívanej vily urobili doslova sklad stavebného materiálu. Pohybovali sa po streche vo výške niekoľkých metrov bez akéhokoľvek istenia a postupne z nej odstraňovali strešnú krytinu aj medené časti. Práve meď patrí medzi materiály, ktoré zlodeji často speňažujú v zberných surovinách.
To, čo považovali za nenápadnú akciu, však od začiatku sledoval pozorný svedok. Ten ich konanie zachytil na video a bez váhania kontaktoval políciu na tiesňovej linke 158.
Polícia potvrdila, že oznámenie prijala v ranných hodinách a na miesto okamžite vyslala hliadky. "Na linke 158 sme prijali v piatok 31.07.2026 v ranných hodinách oznámenie, v zmysle ktorého mali dvaja muži na streche opustenej budovy na Hlbokej ceste v Bratislave demontovať strešné krytiny a medené časti strechy," uviedli bratislavskí policajti.
Hliadky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I následne preverili prijaté informácie priamo na mieste. Dvojicu podozrivých sa im podarilo vypátrať a zadržať ešte krátko po oznámení.
"Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I hodnovernosť tohto oznámenia na mieste preverili, a v krátkom čase sa policajtom podarilo aj zadržať dvoch mužov, dôvodne podozrivých zo spáchania tohto skutku. Obaja muži skončili na príslušnom policajnom oddelení, kde s nimi policajti vykonali potrebné úkony," informovala polícia.
Budova vraj patrí vietnamskej ambasáde
Podľa informácií TV JOJ patrí dlhodobo nevyužívaná budova vietnamskej ambasáde. Objekt je opustený už dlhší čas, čo zrejme dvojicu zlodejov utvrdilo v presvedčení, že ich pri rozoberaní strechy nikto nevyruší. Opak sa však ukázal ako pravdivý.
Prípadom sa teraz intenzívne zaoberajú policajti príslušného útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I. Vyšetrovanie má objasniť všetky okolnosti skutku aj to, z akých trestných činov budú podozriví napokon obvinení.
Polícia zároveň vyzdvihla význam rýchleho oznámenia zo strany verejnosti. "Touto cestou opäť pripomíname, že v takýchto prípadoch je dôležité aby nás občania kontaktovali na čísle 158 čo najskôr - tak ako tomu bolo aj v tomto prípade, pretože včasným informovaním polície sa zvyšuje pravdepodobnosť zadržania páchateľa protiprávneho konania priamo na mieste! Za promptnú reakciu všímavému občanovi ďakujeme," odkázali policajti.