Obrovská radosť hviezdy Marveloviek: Stal sa otcom... Dieťa mu porodila kolegyňa!

LOS ANGELES – Hollywoodsky herec Sebastian Stan prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Spolu s partnerkou, britskou herečkou Annabelle Wallis, privítali na svete svoje prvé spoločné dieťa.
Podľa zahraničných zdrojov sa z dvojice oficiálne stala trojčlenná rodina. Bábätko sa malo narodiť už minulý mesiac, no pár si radostnú novinku nechával pre seba. Zatiaľ nie je známe ani pohlavie dieťaťa, ani jeho meno.
O tom, že Sebastian Stan a Annabelle Wallis čakajú potomka, sa špekulovalo už niekoľko mesiacov. Dvojica, ktorá tvorí pár približne štyri roky, si svoje súkromie prísne stráži a informácie o tehotenstve zverejňovala len minimálne. Novinka prichádza v období, keď sa obom hercom mimoriadne darí aj po pracovnej stránke. Sebastiana čaká premiéra filmu Fjord a fanúšikovia sa naňho môžu tešiť aj v očakávanom marvelovskom trháku Avengers: Doomsday.
Ani Annabelle nezaháľa. Už čoskoro sa predstaví po boku Jasona Stathama v akčnom filme Mutiny, ktorý má doraziť do kín v auguste. Objaví sa aj v pripravovanom filme Netflixu Unabomb, ktorý mapuje príbeh neslávne známeho amerického teroristu Teda Kaczynského, prezývaného Unabomber. Zástupcovia oboch hercov sa k správe zatiaľ nevyjadrili.