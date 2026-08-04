Tajná promi svadba? Hviezdny pár vyvolal špekulácie: TENTO detail neunikol pozornosti!

PARÍŽ - Hollywoodsky herec Bradley Cooper a modelka Gigi Hadid opäť rozvírili vody šoubiznisu. Počas spoločného výletu v Paríži vyvolali špekulácie o tom, že si v úplnej tajnosti povedali svoje áno. Pozornosti fotografov neunikol tento detail!
51-ročného herca a 31-ročnú modelku zachytili fotografi počas pondelkovej prechádzky ulicami francúzskej metropoly. Pozornosť pritom neupútali len ich úsmevy či zamilované pohľady, ale najmä tenké zladené prstene na ľavých prstenníkoch. Na prechádzku zvolili pohodlné outfity. Gigi mala oblečené džínsy a biele tielko, Bradley stavil na tričko, športové nohavice a šiltovku otočenú dozadu.
Neskôr ich paparazzi odfotili aj pri odchode z posilňovne, kde bol modelkin prsteň stále jasne viditeľný. Zaujímavé pritom je, že len dva dni predtým fotograﬁ zachytili Coopera na ceste do posilňovne bez akéhokoľvek prsteňa. Aj tento detail tak ešte viac podporil špekulácie, že sa medzičasom mohlo odohrať niečo výnimočné. FOTO nájdete TU!
Naposledy sa pár objavil na verejnosti v júli, keď sa zúčastnil svadobnej oslavy Taylor Swift a Travisa Kelceho. Dvojica tvorí pár od jesene 2023, keď ich prvýkrát videli na spoločnej večeri v New Yorku. Modelka o ich vzťahu výnimočne prehovorila v rozhovore pre magazín Vogue v marci 2025. Označila ho za „veľmi romantický a šťastný“ a priznala, že vo vzťahu je pre ňu kľúčové vedieť, čo od partnera očakáva a čo si zaslúži. Dodala, že obaja na sebe pracujú ako jednotlivci, aby mohli byť jeden pre druhého čo najlepšími partnermi.
O tom, že ich vzťah smeruje k ďalšiemu veľkému kroku, sa hovorí už dlhší čas. Zdroj blízky páru vlani pre Page Six prezradil, že Cooper vážne uvažuje o svadbe aj spoločných deťoch. Obaja už pritom rodičmi sú. Gigi má s bývalým partnerom Zaynom Malikom dcéru Khai, Bradley vychováva dcéru Leu, ktorej matkou je jeho bývalá partnerka Irina Shayk.
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