Komplikácie v Bratislave: Pre nehody na moste Lanfranconi zatvárajú tunel Sitina! Zdržíte sa desiatky minút

BRATISLAVA - V piatok ráno komplikuje dopravu v Bratislave kolóna na úseku medzi Mostom Lanfranconi a Petržalkou. Na moste sa smerom do Petržalky v ľavom pruhu zrazili dve autá, o niečo ďalej blokuje pravý pruh pokazené auto. Informuje o tom na sociálnej sieti Zelená vlna STVR. Vodiči hlásia zdržanie 20 minút.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa Zelenej vlny STVR pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Stella centrum na svojom webe informuje, že kolóna sa tvorí už od Mlynskej doliny.
Víkendové práce na D2 pri Lamači si vyžiadajú nočné uzávery po tunel Sitina
Postupujúce práce na modernizácii diaľnice D2 pri bratislavskom Lamači si vyžiadajú dve, výlučne nočné uzávery diaľnice medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Obe sú naplánované počas víkendu od piatka večera do nedele (19. 7.) Následne bude podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) diaľnica pre najbližšie obdobie motoristom slúžiť bez obmedzení. Počas tohto obdobia totiž prebehnú prípravné práce na pripájacích bodoch budúcej križovatky Dúbravka, ktoré nebudú zasahovať do dopravy.
Uzávery D2 budú počas nočných víkendových hodín, kedy je intenzita dopravy tradične najnižšia. „Najprv sa diaľnica uzatvorí výlučne v smere na Brno. Uzávera začne v piatok večer o 21.00 h a skončí v sobotu (18. 7.) v skorých ranných hodinách,“ priblížilo oddelenie mediálnej komunikácie diaľničiarov. Smer na Bratislavu ostane otvorený. V sobotu večer (18. 7.) o 21.00 h začne druhá uzávera. Diaľnicu uzavrú výlučne v smere do Bratislavy a otvoria v nedeľu (19. 7.) ráno. Smer na Brno bude v noci zo soboty na nedeľu otvorený. „Opäť má hlavné slovo počasie. Bezpečnostné aj technické postupy si vyžadujú konkrétne podmienky. V prípade nárazového vetra či dažďa sa uzávera odloží na iný termín,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Nové ticho a vyššia bezpečnosť
Aktuálna fáza modernizácie západného vstupu do hlavného mesta finišuje. Na D2 pri Lamači pribudli nové bezpečnostné prvky, komplexne je zrekonštruované odvodnenie a nainštalované protihlukové steny už tlmia hluk z dopravy v priľahlých oblastiach. Pre dokončenie súčasnej fázy je potrebné na dve noci počas víkendu jednosmerne uzavrieť D2 medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Počas nočných uzáver odstránia všetky aktuálne dopravné obmedzenia a na najbližšie obdobie bude úsek plne k dispozícii motoristom. Okrem iného opäť otvoria vjazd na D2 z ulice Janka Alexyho, ktorý bol z dôvodu bezpečnosti premávky počas prác uzavretý.
„Počas nočných uzáver bude doprava v smere na Brno presmerovaná na Lamačskú cestu. V opačnom smere, teda do Bratislavy, pôjdu motoristi cez Patrónku. Počas uzáver nebude možné zísť z D2 na odpočívadlo medzi Sitinou a križovatkou Lamač, ktoré bude v smere uzávery,“ upozornili diaľničiari. V smere na Brno nebude možný ani vjazd ani výjazd vozidiel z odpočívadla v noci z piatka na sobotu. V smere na Bratislavu nebude možný vjazd na odpočívadlo v noci zo soboty na nedeľu. Zaparkované vozidlá na odpočívadle však budú môcť bezpečne odísť aj počas uzávery.
Od 19. júla sa pre najbližšie obdobie zrušia všetky obmedzenia na úseku. Práce budú prebiehať mimo diaľnice. „Prebehne príprava na výstavbu napájacích bodov budúcej križovatky D2 Dúbravka, čo si nevyžaduje obmedzenie dopravy. Práce na pripájacích bodoch sa rozbehnú v dohľadnej dobe, no obmedzenia nebudú na celom úseku, len v miestach, kde je to nevyhnutné,“ dodala NDS.