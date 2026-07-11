Čelná zrážka dvoch áut pri Senici: Na mieste zasahuje aj vrtuľník, cesta je úplne uzavretá!

CEROVÁ - Vážna dopravná nehoda ochromila dopravu v okrese Senica. Na ceste II/501 medzi obcami Cerová a Prievaly sa podľa predbežných informácií čelne zrazili dve osobné autá. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky vrátane záchranárskeho vrtuľníka.
Ako v statuse informovala trnavská polícia, k nehode došlo na ceste II/501 medzi obcami Cerová a Prievaly. Podľa predbežných informácií sa mali čelne zraziť dve vozidlá.
Na mieste momentálne pracujú policajti, hasiči aj záchranári. K nehode bol privolaný aj vrtuľník leteckých záchranárov, čo naznačuje, že následky kolízie môžu byť vážne. O rozsahu zranení ani o počte zranených osôb zatiaľ polícia neinformovala.
V dôsledku nehody je cesta II/501 úplne neprejazdná. Dopravu v úseku riadia policajné hliadky.
Motoristi musia využiť obchádzkovú trasu, ktorá vedie cez Bielu horu a obec Buková. Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby rešpektovali pokyny hliadok a pokiaľ je to možné, problematickému úseku sa vyhli.
Príčiny nehody, ako aj okolnosti čelnej zrážky, budú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Polícia prisľúbila, že po ukončení dokumentovania nehody poskytne ďalšie informácie.