Zbesilá naháňačka v Nitre skončila nehodou: Opitý vodič unikal pred hliadkou! Zranil sa policajt

NITRA - Policajná naháňačka v Nitre-Dražovciach sa skončila v piatok (10. 7.) večer dopravnou nehodou. Jeden policajt utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali práceneschopnosť. Upozornila na to TV Joj. Potvrdila to nitrianska krajská policajná hovorkyňa Jana Šinková.
„Podľa doposiaľ zistených informácií nitrianska hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky prenasledovala vozidlo Škoda Superb, keďže jeho vodič nerešpektoval zvukové výstražné znamenie na zastavenie. Naopak, v jazde pokračoval,“ priblížila hovorkyňa.
Unikajúce vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo mimo vozovky a skončilo v priekope. „Pre víriaci sa prach už vodič služobného motorového vozidla nedokázal včas zabrzdiť, dostal šmyk a pravou časťou vozidla sa prevrátil na unikajúce vozidlo,“ dodala.
Vodič unikajúceho vozidla absolvoval dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 1,65 promile a bol obmedzený na osobnej slobode. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Na miesto udalosti sme vyslali posádku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ošetrila dvoch zranených mužov a transportovala ich do nemocnice,“ uviedla Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Počas prevozu boli pri vedomí a v stabilizovanom stave.