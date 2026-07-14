Nehoda poslanca Turka vyvolala ostrú reakciu: Opozícia žiada jeho odstúpenie

PRAHA - Českí opoziční politici vyzvali poslanca Filipa Turka za stranu Motoristi sebe, aby zložil poslanecký mandát. Reagovali tak na zverejnené videá z jeho pondelkovej dopravnej nehody z centra Prahy, kde narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa v dôsledku toho prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Ukázalo sa, že Turek sa zrejme snažil predbehnúť kolónu.
Turkova verzia
Poslanec v pondelok zverejnil na sociálnych sieťach video, v ktorom priebeh nehody komentoval. „Na zelenú som vchádzal do križovatky a zrazu sa predo mnou objavila Fabia s majákom a ja som s tým už nemohol vôbec nič urobiť. Jediné, čo ma zaujíma a čo je pre mňa zásadné, je, aby ten pán bol v poriadku a vy, prosím, jazdite bez nehôd, pretože zdravie máme len jedno,“ podotkol poslanec.
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Z miesta nehody boli v pondelok zverejnené dve videá - jedno z palubnej kamery auta, druhé z bezpečnostnej kamery pri ceste. Práve toto video ukazuje, že Turek sa zrejme snažil predbehnúť kolónu v ulici Sokolská, kde sú aktuálne dopravné obmedzenia. Ide o jednosmernú štvorprúdovú cestu, pričom druhý pruh zľava je aktuálne uzavretý a pruh úplne naľavo dočasne slúži ako odbočovací. Ako je vidieť na záberoch, Turek do križovatky smeroval v ľavom odbočovacom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno. Práve tam sa zrazil s nemocničným autom.
Vyšetrovanie nehody
Hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčová pre server iDNES.cz uviedla, že polícia vyhodnocuje všetky materiály vrátane kamerových a vypočúva svedkov. „V súčasnej chvíli nebudeme komentovať žiadny zaistený materiál, ktorý je súčasťou tohto spisu. Zatiaľ stále vyšetrujeme dopravnú nehodu a zisťujeme, kto je jej vinníkom,“ dodala.
Poslanec zverejnené zábery zatiaľ nekomentoval. Reagovali však na ne opoziční politici, ktorí ho vyzvali, aby zložil mandát a vrátil vodičský preukaz. „Bezohľadne, nezodpovedne, sebecky. Ako na ceste, tak v politike. Toto je na okamžité zloženie mandátu,“ napísal na sieti X predseda hnutia STAN Vít Rakušan. „Toto je za hranou úplne všetkého. Poslanci majú slúžiť ľuďom a nie ich ohrozovať na živote. Tento človek nemá vo funkcii čo robiť. Filip Turek by mal okamžite zložiť poslanecký mandát a odstúpiť z funkcie vládneho splnomocnenca,“ zdôraznil šéf Pirátov Zdeněk Hřib. Predseda ODS Martin Kupka dodal, že Turek je „arogantný sedliak“, ktorý je bezpečnostným rizikom a robí hanbu.
Reagoval aj Babiš
Následne na videá reagoval aj premiér Andrej Babiš. „Hovoril som s pánom (Petrom) Macinkom a povedal som mu, že ak sa tá situácia stala tak, ako to z týchto záberov vyzerá, mal by pán Turek prevziať zodpovednosť a rezignovať na pozíciu splnomocnenca,“ citoval Babiša server iDNES.cz. Turek je od januára tohto roka vládnym splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal. Do novej funkcie do vláda vybrala po tom, ako ho prezident Petr Pavel odmietol vymenovať za ministra.