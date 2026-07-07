Rekordné čísla z olympiády a rast spravodajstva: STVR ovládla prvý polrok 2026

BRATISLAVA - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) bola v prvom polroku 2026 jedinou veľkou mediálnou skupinou na slovenskom trhu, ktorá medziročne zvýšila svoj výkon. V celodennom vysielaní si polepšila o 2,2 % a v prime time o 1,8 %. Ostatné veľké skupiny zaznamenali pokles – CME klesla o 0,2 % v celom dni a o 0,3 % v prime time, JOJ Media House stratila 1,5 % v celom dni a 1,3 % v prime time. Najvýraznejší rast STVR zaznamenala v spravodajstve a športe, ktorý profitoval z mimoriadneho záujmu o Zimné olympijské hry 2026.
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková uviedla, že výsledky potvrdzujú dlhodobý trend rastu naprieč celým portfóliom – od spravodajstva cez šport až po vlastnú tvorbu. Podľa nej nejde o jednorazový efekt jedného veľkého podujatia, ale o stabilné posilňovanie pozície verejnoprávneho vysielateľa.
Spravodajstvo si polepšilo
Spravodajský okruh 24 si medziročne pripísal 0,2 % v celom dni aj v prime time. Rástla aj hlavná spravodajská relácia Správy STVR – na Jednotke o 0,1 % a na okruhu 24 o ďalších 0,1 %. Konkurencia naopak klesala. Televízne noviny na Markíze stratili 1 %, Noviny TV JOJ na hlavnej stanici 1,5 % a na JOJ 24 ďalších 0,3 %, Hlavné správy na TA3 klesli o 0,1 %.
Najsledovanejšou politickou diskusiou bola O 5 minút 12, ktorú na Jednotke sledovalo v priemere 237-tisíc divákov s trhovým podielom 21,5 %, na okruhu 24 ďalších 52-tisíc. Relácia bola vo svojom vysielacom čase trhovým lídrom. Druhá skončila relácia Na telo s priemernou sledovanosťou 206-tisíc divákov a podielom 18,6 %.
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Mária Hlucháňová zo Sekcie spravodajstva STVR označila rast spravodajstva v období poklesu konkurencie za potvrdenie dôvery divákov v vyvážené a overené informácie.
Šport ťahala olympiáda, padali rekordy
Programová služba Šport si pripísala nárast 1,9 % v celom dni a 1,4 % v prime time. JOJ Šport rástol výrazne pomalšie – o 0,4 % v celom dni a 0,5 % v prime time. ZOH 2026 sledovalo počas trvania podujatia až 3,333 milióna divákov, čo predstavuje 72,5 % populácie vo veku 12+. Šport bol osem dní celodenným trhovým lídrom a štyri dni lídrom v prime time. Priemerná sledovanosť v celom dni dosiahla 133-tisíc divákov (16 % podiel), v prime time 218-tisíc (11,8 % podiel).
Šport si počas ZOH pripísal aj viacero rekordov od spustenia programovej služby 20. decembra 2021. Na prvých šiestich priečkach rebríčka najvyššej celodennej sledovanosti figurujú dni zo ZOH 2026, najvyšší výkon dosiahol 18. februára 2026 s podielom na trhu 33,1 % počas štvrťfinálového hokejového zápasu Slovensko – Nemecko. V prime time sa medzi desať najsledovanejších dní dostali dva dni zo ZOH 2026, keď 20. februára 2026 dosiahol Šport počas semifinále Slovensko – USA šiesty najvyšší prime time výkon od štartu televízneho okruhu, s podielom na trhu až 32,2 %.
Z dvanástich najsledovanejších programov Športu od jeho vzniku pochádza jedenásť zo ZOH 2026; najviac divákov (1.397.000), sledovalo prvú tretinu hokejového semifinále USA – Slovensko a priemerná sledovanosť zápasov slovenskej hokejovej reprezentácie dosiahla 966.000 divákov. Počas vysielania ZOH 2026 odvysielala programová služba Šport 173 hodín premiérových a 140 hodín reprízových športových prenosov, ďalších 49 hodín doplnkového vysielania (štúdiá, klipy, Ciao Italia) a 7 hodín z Otváracieho a Záverečného ceremoniálu.
„Zimné olympijské hry ukázali, akú silu má športové vysielanie, keď má k dispozícii výnimočný obsah. Oslovili sme takmer tri štvrtiny populácie. Rekordné čísla z hokejových zápasov sú zároveň záväzkom pripraviť rovnako kvalitné pokrytie aj pri ďalších veľkých podujatiach, a to vrátane MS vo futbale 2026,ktoré práve prebiehajú ,“ hovorí Pavol Gašpar, poverený vedením Sekcie športu STVR.
Rástli aj Jednotka a Dvojka
Rástli aj ostatné televízne okruhy STVR Jednotka si pripísala 0,1 % v celom dni aj v prime time, Dvojka rástla o 0,2 % v celom dni a o 0,1 % v prime time. Medzi úspešné relácie patrila aj Na správnej ceste s priemernou sledovanosťou 330.000 divákov a podielom na trhu 17,6 %, ktorá v čase vysielania pravidelne bývala trhovým lídrom. Výnimočný divácky záujem získal aj nedeľný seriál Dotyk života II., ktorý so sledovanosťou 482.000 divákov a podielom na trhu 23,0 % dosiahol tretiu najvyššiu hodnotu podielu na trhu spomedzi vlastných nedeľných seriálov STVR.
K ďalším úspešným reláciám patrili dokumentárny cyklus História chutí (168.000 divákov, podiel na trhu 10,4 %), Odpovede s Ankou Žitnou (36.000 divákov, podiel na trhu 2,1 %) a obľúbený európsky detektívny seriál Vraždy v… (243.000 divákov, podiel na trhu 14,1 %).
„Rast Jednotky aj Dvojky ukazuje, že diváci oceňujú pestrú programovú ponuku STVR. Či už ide o publicistiku, zábavu alebo vlastnú tvorbu, akou je napríklad dokumentárny cyklus História chutí. V príprave jesennej programovej štruktúry budeme na tento trend nadväzovať,“ uviedol Peter Begányi, poverený vedením Slovenskej televízie.