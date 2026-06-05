Prehovoril Šimečkovej PRÁVNIK: Žiadna ďalšia exekúcia voči nej NEEXISTUJE, nie je to žiadna zlodejka!

BRATISLAVA - Po medializovaných informáciách o exekúciách spájaných s Martou Šimečkovou sa ozval jej právny zástupca Matúš Harkabus. Tvrdí, že podľa aktuálneho výpisu z Centrálneho registra exekúcií nie je voči Šimečkovej ako fyzickej osobe vedená žiadna exekúcia a všetky staršie záväzky mali byť uhradené. Za jediný aktuálny exekučný prípad označuje exekúciu vedenú voči občianskemu združeniu Projekt Fórum v súvislosti s rozhodnutím Európskej komisie.
Právnik Marty Šimečkovej Matúš Harkabus svoje verejné stanovisko k prípadu zverejnil na sociálnej sieti v statuse.
V online vestníku svieti exekúcia zo strany STVR
Pred niekoľkými dňami sa na povrch dostali informácie z online vestníka o tom, že na Martu Šimečkovú má byť vedené exekučné konanie zo strany verejnoprávnej STVR. Harkabus však teraz tvrdí, že jediné konanie voči Šimečkovej ako fyzickej osobe je na Projekt Fórum zo strany Európskej komisie.
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Nie je zlodejka, je len nezodpovedná
Právny zástupca Marty Šimečkovej Matúš Harkabus sa vo verejnom statuse vyjadril nielen k trestnému konaniu vedenému v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum, ale aj k otázke exekúcií, ktoré sa v posledných týždňoch stali predmetom politických sporov a mediálnych diskusií. „Marta Šimečková nie je zlodejka. Je človekom, pre ktorého peniaze nepredstavujú v živote kľúčovú hodnotu. Má to aj odvrátenú stránku a jej dôsledkom je práve neporiadok v účtovníctve, za ktoré je ako štatutárka zodpovedná,“ začal Harkabus.
Advokát uviedol, že si dal vyhotoviť aktuálne výpisy z Centrálneho registra exekúcií na meno Marty Šimečkovej aj na občianske združenie Projekt Fórum. Podľa jeho slov výsledky nezodpovedajú tvrdeniam, ktoré sa objavujú vo verejnom priestore.
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„Tento týždeň som vyžiadal z Centrálneho registra exekúcií výpis k osobe pani Šimečkovej a výpis k Občianskemu združeniu Projekt Fórum. Výsledok – voči pani Šimečkovej ako fyzickej osobe žiadna exekúcia v súčasnosti neprebieha, všetky exekvované záväzky boli pomerne dávno vyplatené, posledný začiatkom roku 2026,“ napísal Harkabus, čím zrejme nepriamo narážal aj na prípad v súvislosti s STVR.
Práve toto tvrdenie je v rozpore s informáciami, ktoré sa v uplynulom období objavili v politických vyjadreniach aj v médiách. Advokát tvrdí, že v súčasnosti eviduje iba jeden exekučný prípad, a to voči občianskemu združeniu Projekt Fórum. „Voči OZ Projekt Fórum prebieha mediálne prezentovaná tzv. európska exekúcia,“ uviedol.
Podľa jeho vysvetlenia má spor korene v projekte realizovanom v rokoch 2010 až 2012. Ten bol financovaný z európskych zdrojov a podľa grantových podmienok mal byť spolufinancovaný z vlastných zdrojov združenia vo výške 50 percent celkových nákladov. Projekt však podľa Harkabusa nebol v stanovenej lehote dokončený v rozsahu požadovanom zmluvou.
Projekt Fórum porušil podmienky
Advokát tvrdí, že združenie síce zrealizovalo významnú časť aktivít vrátane vzniku publikácie Európa v zrkadlách (Mirrors of Europe), no nestihlo uskutočniť všetky plánované medzinárodné diskusie s partnermi v tretích krajinách. Európska komisia následne podľa jeho slov dospela k záveru, že došlo k porušeniu grantových podmienok.
„Európska komisia však vo svojom rozhodnutí argumentovala tým, že nenaplnením kľúčovej časti došlo k porušeniu zmluvy. Neprijala záverečnú správu, a následne žiadala vrátiť celú sumu predfinancovania projektu. Takto došlo k výkonu exekúcie,“ vysvetlil.
Zároveň zdôraznil, že jeho cieľom nie je zodpovednosť zľahčovať. „Chcem zdôrazniť, že mojím zámerom nie je tento problém zľahčovať, ani zľahčovať zodpovednosť pani Šimečkovej. K takejto exekúcii nikdy nemalo dôjsť,“ uviedol.
Verím jej, dodal právnik
Harkabus zároveň odmietol tvrdenia, ktoré sa podľa neho šíria vo verejnom priestore o ďalších exekúciách či zásahoch európskych orgánov. Hovorí o „dezinformáciách o exekúciách prebiehajúcich voči Marte Šimečkovej“ a zdôrazňuje, že podľa ním získaných údajov je jediným aktuálnym exekučným konaním práve spor súvisiaci s Projektom Fórum. „Subvenčný podvod je úmyselným trestným činom. Vylákala osobne Marta Šimečková dotáciu zo štátneho rozpočtu úmyselne tak, že bola viazaná na podmienky, ktoré OZ Projekt Fórum nespĺňalo? Použila Marta Šimečková úmyselne dotáciu na iný ako určený účel? Verím jej, že nie," kladie verejné otázky Harkabus.
Na účtovníctvo úplne rezignovala
„Marta Šimečková ako štatutárna zástupkyňa OZ Projekt Fórum zanedbala, resp. úplne rezignovala na svoje povinnosti z účtovného hľadiska. Je pripravená za to niesť zodpovednosť. Má to byť zodpovednosť trestná? Možno áno - za určitých podmienok," pridal svoj ďalší názor Harkabus.
Právnik sa vo svojom stanovisku venoval aj prebiehajúcemu trestnému konaniu. Zdôraznil však, že vzhľadom na pokračujúce dokazovanie a znalecké skúmanie sa k jeho detailom zatiaľ nechce verejne vyjadrovať. Podľa neho bude potrebné počkať na výsledky znaleckého posudku a následné právne vyhodnotenie zo strany vyšetrovateľa.