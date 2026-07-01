Smutná správa! STVR v slzách: Odišla televízna legenda...

BRATISLAVA - Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 85 rokov zomrela uznávaná televízna režisérka, scenáristka, fotografka a pedagogička Ľuba Velecká-Vančová. O jej úmrtí informovala rodina, píše TASR.
Umelecká osobnosť, ktorá zanechala výraznú stopu v slovenskej televíznej tvorbe, sa narodila 3. februára 1941 v Levoči. Už od mladosti smerovala k umeniu – vyštudovala umeleckú fotografiu na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave a neskôr pokračovala štúdiom filmovej a televíznej réžie na prestížnej FAMU v Prahe.
Do Československej televízie v Bratislave nastúpila už koncom 60. rokov, kde pôsobila ako strihačka. Po niekoľkoročnej prestávke sa však do televízneho prostredia vrátila ešte silnejšia – tentoraz už ako režisérka a scenáristka.
Venovala sa najmä literárno-dramatickej tvorbe, kultúrnej publicistike a dokumentom. Divákom priniesla aj viaceré televízne inscenácie a portréty významných hereckých osobností, medzi nimi napríklad Oľgy Borodáčovej, Márie Kráľovičovej či Zdeny Gruberovej.
Po roku 1990 sa jej tvorba posunula smerom k hraným a dokumentárnym videofilmom. Podpísala sa pod snímky ako Rodina, Vianočná spomienka, Rozruch na onkológii I – II, Knock-out, Diagnóza: vajíčko či Lúpež dejín.
Okrem televíznej a filmovej tvorby pôsobila aj v akademickom prostredí – externe vyučovala na Katedre audiovizuálnych médií VŠVU v Bratislave. Za svoju prácu získala viacero ocenení doma aj v zahraničí. Slovenská kultúra tak prichádza o ďalšiu výraznú osobnosť, ktorá sa významne zapísala do dejín televíznej tvorby.