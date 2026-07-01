Diváci budú mať vysielanie aj naďalej zadarmo: STVR uzavrela novú zmluvu! Ušetriť má milióny eur

BRATISLAVA - Nová zmluva o zabezpečení voľne dostupného digitálneho terestriálneho vysielania televíznych programových služieb STVR ušetrí telerozhlasu deväť miliónov eur. Vyplýva to z kontraktu do augusta 2029, ktorý STVR podpísala so spoločnosťou Towercom zabezpečujúcou prevádzku multiplexov vrátane verejnoprávneho.
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková upozornila, že nová zmluva je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní. „Naším cieľom bolo dosiahnuť čo najvýhodnejšie podmienky pre STVR a zároveň zachovať bezplatnú dostupnosť všetkých štyroch programových služieb pre divákov na celom Slovensku,“ uviedla.
Generálny riaditeľ spoločnosti Towercom Marcel Šatánek označil dohodu za potvrdenie spoločného záväzku ďalej rozvíjať digitálnu terestriálnu platformu. „Sme radi, že naše partnerstvo bude naďalej prispievať k tomu, aby televízne vysielanie a dôležité informácie zostali prostredníctvom voľne šíreného vysielania dostupné pre divákov na celom Slovensku,“ dodal.
Zmluva je uzatvorená do konca augusta 2029, teda na obdobie platnosti oprávnení na prevádzku verejnoprávneho multiplexu, ktorých držiteľom je spoločnosť Towercom. Náklady na zabezpečenie terestriálneho vysielania sa znížia o 246.976 eur mesačne bez DPH, čo pre STVR predstavuje úsporu 2.963.712 eur ročne.
Počas zmluvného obdobia tak STVR ušetrí takmer deväť miliónov eur. Rozsah siete pritom zostáva zachovaný vrátane všetkých vysielačov a dokrývačov verejnoprávneho multiplexu. Nová zmluva aj naďalej zabezpečuje vysielanie všetkých štyroch televíznych programových služieb STVR v HD kvalite v kompresnom štandarde MPEG-4 a zároveň obsahuje záväzok prechodu na moderný vysielací štandard DVB-T2 do konca septembra 2026.