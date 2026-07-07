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Koniec veľkej lásky... Hospodárová je opäť sama: Rozchod tajila takmer dva mesiace!

3. kolo Let´s Dance - Jana Hospodárová s partnerom Ľubomírom Zobraziť galériu (22)
3. kolo Let´s Dance - Jana Hospodárová s partnerom Ľubomírom (Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Fanúšikovia sympatickej moderátorky zostali zaskočení. Jana Hospodárová a jej partner Ľuboš Čechovič už netvoria pár. Dvojica, ktorá dlhé roky pôsobila ako jeden z harmonických párov slovenského šoubiznisu, oznámila definitívny koniec svojho vzťahu.

Jana Hospodárová sa rozhodla prelomiť mlčanie a svojim priaznivcom oznámila smutnú správu. „Milí naši priatelia, je nám ľúto, ale my dvaja sme spolu dotancovali,“ napísala moderátorka. Ako priznala, v poslednom čase nebolo jednoduché odpovedať na otázky o ich vzťahu. „Bolo náročné odpovedať neurčito na otázky o našom vzťahu, ktorý sa v máji definitívne skončil,“ uviedla.

Jana a Ľuboš sa pritom poznali dlhé roky. Ich prvé stretnutie sa spája s tanečnou šou Let's Dance v roku 2011, kde Jana Hospodárová súťažila a Ľuboš Čechovič pôsobil ako strihač priameho prenosu. V tom čase však z ich stretnutia ešte nebola láska. Ich cesty sa opäť spojili až v roku 2020 a z pracovného kontaktu postupne vznikol partnerský vzťah. Dvojica si svoje súkromie dlhodobo strážila a nepatrila medzi páry, ktoré by svoj vzťah často vystavovali na obdiv. Keď však Jana o svojom partnerovi prehovorila, vždy o ňom hovorila s veľkou úctou a láskou.

Po rokoch však prišiel moment, keď sa ich spoločná cesta skončila. Moderátorka naznačila, že za rozchodom stáli aj rozdiely, ktoré sa už nepodarilo prekonať. „Jeden druhému ďakujeme za spoločné roky, želáme veľa šťastia a veríme, že neprekonateľné rozdiely už žiadneho z nás nikdy v živote nepostihnú,“ odkázala. Z jej slov zároveň vyplýva, že ich vzťah nebol iba o krásnych chvíľach. „Zažili sme momenty naozaj krásne, no i menej pekné, to všetko však už odvial čas,“ priznala Jana.

Napriek rozchodu si bývalí partneri zachovali vzájomný rešpekt a obaja si želajú, aby v živote našli šťastie a úprimnú lásku. „Máme vás radi a želáme Vám veľa úprimnej lásky. To isté prajeme aj jeden druhému. Love is all you need,“ uzavrela moderátorka.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Viac o téme: Jana HospodárováRozchodĽuboš Čechovič
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