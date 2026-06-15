PS udrelo na vládnu koalíciu: Do parlamentu predloží Žilinkov návrh na prísnejšie tresty za podvody

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) predloží na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi. Osvojí si návrh, ktorý adresoval ešte pred tromi mesiacmi generálny prokurátor Maroš Žilinka predsedovi NR SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD). Avizovali to na pondelkovej tlačovej konferencii predstavitelia PS. Do novely zapracujú aj svoje návrhy. PS sa zároveň pýta Rašiho, prečo si doteraz Žilinkov návrh neosvojil. Hnutie sa obracia aj na ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), pretože táto zmena by podľa PS mala potenciál priniesť stovky miliónov eur naspäť do štátnej kasy.
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„Jeho motívom je aspoň čiastočne návrat spravodlivosti v trestnej činnosti, a teda prísnejšie pravidlá aj pre ekonomické trestné činy, čo by znamenalo výrazne lepší výber daní, a teda ekonomické výsledky vlády,“ opísal Žilinkov návrh poslanec NR SR Štefan Kišš (PS). Pripomenul, že štát od začiatku volebného obdobia stratil len na horšom výbere daní 1,2 miliardy eur. „Veľmi by ma zaujímalo, ako sa s týmto zákonom oboznámil Ladislav Kamenický, čo s tým mieni urobiť, prečo nekonal tri mesiace,“ zdôraznil.
Tento návrh preto predloží PS na ďalšiu riadnu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra. Kišš pripomenul, že Žilinkov návrh znižuje hranice trestného činu pri daňových podvodoch z výšky škody 20.000 na 700 eur. „V tomto to je návrat do stavu spred novely, aby sa aj podvody v hodnote niekoľko menej tisícok eur brali vážne. Túto hranicu zvýšila vtedy koalícia a aj pre toto opatrenie sa výrazne zhoršil daňový výber,“ myslí si poslanec. „Druhý bod je, že ako výnos z trestnej činnosti by sa na základe tejto novely počítal aj ekonomický prospech akéhokoľvek druhu, napríklad, ak podvodník nezaplatí daň alebo získa výhodu na trhu, aj takéto niečo by bolo podľa prokuratúry trestná činnosť, a tak by sa aj ďalšia z dier, ktorými dnes podvodníci unikajú, odstránila,“ vysvetlil Kišš. Dodal, že Žilinkov návrh obsahuje aj ochranu dôchodkov z druhého piliera. „Ako škoda by sa počítali aj nezaplatené príspevky do druhého piliera,“ pripomenul.
Žilinkov marcový podnet
Žilinka začiatkom marca informoval, že podal podnet predsedovi NR SR Rašimu na zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi. Navrhoval by rozšíriť pojmy ako škoda alebo výnos z trestnej činnosti. Navrhol aj sprísnenie trestnej zodpovednosti. Tá by sa podľa neho mala uplatňovať už od škody 700 eur, nie od súčasnej výšky 20.000 eur.
Raši vtedy reagoval, že keďže je Trestný zákon v legislatívnej a odbornej gescii Ministerstva spravodlivosti SR, požiada ho o odborné stanovisko a následné koordinovanie ďalších krokov. Chcel takisto požiadať Ústavnoprávny výbor NR SR, aby návrh prerokoval. Raši rovnako v marci povedal, že by ocenil, keby generálny prokurátor komunikoval svoje iniciatívy aj priamo s vládou a príslušnými rezortmi, „aby mohli byť prerokované a prípadne prijaté v riadnom legislatívnom procese“.