Veľká kontrola rybárskych revírov pri Prievidzi: S termovíziou v noci odhalili nepoctivého rybára

PRIEVIDZA - Polícia a členovia rybárskej stráže zistili počas spoločnej kontroly rybárskych revírov v okrese Prievidza u jedného rybára porušenie rybárskeho poriadku. Na mieste ho riešila rybárska stráž. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Spoločný výkon služby absolvovali s členmi rybárskej stráže policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ) Handlová a OO PZ Nitrianske Rudno. Kontrolu tentoraz zamerali na revíry stojatých vôd v pôsobnosti Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Handlovej.
„Policajti spolu s rybárskou strážou vykonali kontrolu revíru Konštantín a revíru Pod šachtou. Súčasťou kontroly bol aj monitoring za pomoci termovízie a následná kontrola loviacich rybárov priamo v uvedených revíroch,“ priblížila polícia.
Počas výkonu služby podľa nej skontrolovali 20 loviacich rybárov, u jedného z nich zistili porušenie rybárskeho poriadku, ktoré na mieste riešila rybárska stráž. „Takéto spoločné kontroly majú svoje opodstatnenie aj v nočných hodinách. Ich cieľom je dohliadať na dodržiavanie pravidiel, predchádzať protiprávnemu konaniu a prispievať k ochrane rybárskych revírov,“ skonštatovala polícia.