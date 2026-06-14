Mesiace sledovania priniesli ovocie! Koniec drogového biznisu v Rožňave: Elitní policajti zadržali muža

ROŽŇAVA - Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Vykonali ju v spolupráci s košickým pohotovostným policajným útvarom. V nedeľu o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Ako uvádza polícia, počas akcie vykonali prehliadku motorového vozidla aj nebytového priestoru. Zaistené boli igelitové vrecúška s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky a ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou.
„Policajti obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave obvinil 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti,“ informuje polícia s tým, že podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený muž na viacerých miestach v Rožňave predávať metamfetamín ďalším osobám. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.