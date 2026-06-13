Divadlo s falošným komandom? Polícia reaguje na zadržanie MMA zápasníka v priamom prenose!

BRATISLAVA – Slovenským internetom sa bleskovo šíria šokujúce zábery z turnaja celebrít a influencerov v MMA. Priamo po skončením ostro sledovaného duelu medzi Imrichom Štefánikom a Miroslavom Vlčekom vtrhlo do klietky komando v kuklách a jedného zo zápasníkov pred zrakmi šokovaných divákov nekompromisne zatklo. Ak ste však verili, že išlo o reálnu policajnú akciu, ostanete sklamaní. Bratislavská polícia vydala ostré stanovisko a hovorí o porušení zákona.
Bizarný incident sa odohral na konci zápasu pod hlavičkou organizácie Celebrity Combat. Do klietky nabehli maskovaní muži, ktorí predviedli dokonalé divadlo a účastníka šou Imricha Štefánika zatkli. Video sa okamžite stalo virálnym hitom a vyvolalo búrlivé diskusie.
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Mnoho zasvätených fanúšikov však od začiatku šípilo, že ide len o premyslený (a poriadne lacný) marketingový ťah, ktorý mal pritiahnuť pozornosť k novej bojovej organizácii. Ich slová nakoniec definitívne potvrdili aj skutoční muži zákona.
K videu, ktoré zaplavilo sociálne siete, musela oficiálne vystúpiť bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Tá akýkoľvek reálny zásah štátnej polície rázne zmietla zo stola. „K zákroku žiadnej zložky v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave počas tohto podujatia voči žiadnemu účastníkovi nedošlo.“
Organizátori a aktéri tejto zohratej scénky s falošnými policajtmi sa síce chvíľu mohli tešiť z vysokej sledovanosti, no úsmev im zrejme rýchlo zamrzne. Zneužívanie policajných uniforiem či predstieranie policajného zásahu totiž môže byť porušením zákona. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III sa už zverejneným videom začali intenzívne zaoberať.