Koniec kšeftom s termínmi: Cudzinecká polícia v Bratislave má nové priestory s lepším systémom

BRATISLAVA - Na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste v pondelok oficiálne otvorili nové priestory oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava. Pre cudzincov však už fungujú od 18. mája. Oproti pôvodným priestorom na Regrútskej ulici vo Vajnoroch sú posilnené nielen kapacity, ale aj rezervačný systém, pričom ku „kupčeniu“ s termíny by už nemalo dochádzať. Cudzineckú políciu presťahovali z pôvodných priestorov pre výstavbu novej nemocnice vo Vajnoroch.
„Nové priestory, ktoré sme oficiálne otvorili dnes, sú k dispozícii pre našich cudzincov od 18. mája. Za ten čas to bolo viac ako 4300 žiadostí, ktoré boli vybavené v rámci 14 priehradiek. Posilnili sme aj kapacity cudzineckej polície, aj informačný rezervačný systém, ktorý čelil veľkému náporu už roky,“ skonštatoval v príhovore minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Realizácia viacerých technických zmien má podľa neho zabezpečiť, aby oddelenie zvládalo aj v budúcnosti nápor cudzincov. Minister poukázal na to, že už za posledných desať rokov stúpol nárast žiadostí cudzincov o trvalé pobyty alebo žiadostí, ktoré vybavujú na cudzineckej polícii, o viac ako 300 percent. A to aj najmä v kontexte vojny na Ukrajine. Prijaté boli zároveň opatrenia, aby sa obyvatelia mestskej časti, najmä okolia nových priestorov, cítili aj naďalej bezpečne a aby nemali problém s parkovaním.
Matúš Čupka, starosta Nového Mesta, na území ktorého sa nové priestory nachádzajú, poznamenal, že práve táto mestská časť je jednou z tých, kde je najväčší podiel cudzincov. Dlhodobo tam žije početná vietnamská menšina, zväčšuje sa aj ukrajinská. „Máme tu ľudí z celého sveta, ktorí navštevujú naše škôlky, školy, pracujú tu a, samozrejme, sa aj angažujú vo verejnom živote. Som preto presvedčený, že práve naša mestská časť bude skvelou vstupnou bránou pre cudzincov, ktorí prichádzajú do našej krajiny, kraja, mesta,“ podotkol Čupka.
Oddelenie cudzineckej polície v Bratislava vzniklo 1. októbra 2004 a už v tej dobe bolo podľa aktuálnej prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej jedným z najvyťaženejších oddelení cudzineckej polície na území Slovenskej republiky. Spôsobené to bolo nielen dynamickým vývojom hlavného mesta, ale aj veľkým nápor študentov, podnikateľov i osôb, ktoré pracovali na Slovensku. Rovnako tak súviselo aj s bezpečnostnými hrozbami, jednou z nich bol aj vojnový konflikt na Ukrajine. Oddelenie cudzineckej polície Bratislava spracovalo v roku 2022 až 2025 celkovo 52.000 žiadostí o dočasné útočisko.