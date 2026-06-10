ZÁSAH proti drogovej mafii na západe Slovenska! Elitní policajti v Trnavskom kraji spustili akciu KURIÉR

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR)
TRNAVA - Národná protidrogová jednotka realizuje v Trnavskom kraji policajnú akciu pod krycím názvom Kuriér. Počas realizácie boli zadržané tri osoby a ďalšia osoba sa dohľadáva. Osoby sú podozrivé zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, spáchanom formou spolupáchateľstva. Prezídium Policajného zboru o tom informuje na sociálnej sieti.
Policajti zasahujú na základe operatívnych informácií aj na verejne prístupných miestach. V súčasnosti prebiehajú invazívne úkony na viacerých miestach ako domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov. „Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala polícia.