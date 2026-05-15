Desivé VIDEO: Mladíka vymrštilo do vzduchu a preletel sa! V Indii zúrila búrka, má desiatky obetí

NAÍ DILLÍ - Silné búrky premenili časť severnej Indie na zónu chaosu. Extrémne počasie ničí domy, zabíja ľudí aj zvieratá a sociálne siete zaplavili dramatické videá.
Najľudnatejší indický štát Uttarpradéš zasiahli prudké búrky, ktoré si vyžiadali desiatky obetí. Silný vietor, obrovské krúpy a lejaky spôsobili rozsiahle škody a v niektorých oblastiach zavládol úplný chaos.
Podľa agentúry Reuters prišlo o život najmenej 100 ľudí. Ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Úrady hlásia aj desiatky poškodených domov a stovky uhynutých hospodárskych zvierat.
Ulice zaplavila voda a vietor trhal stromy
Na videách, ktoré sa začali šíriť sociálnymi sieťami, vidno vyvrátené stromy, zničené reklamné tabule aj ulice pod vodou.
Najväčšiu pozornosť však vzbudili dramatické zábery mladého muža, ktorého vietor doslova zdvihol do vzduchu.
Muž sa držal kovovej konštrukcie prístreška, keď ju prudký náraz vetra odtrhol a vyniesol niekoľko metrov nad zem.
Muž po páde skončil v nemocnici
Incident sa odohral pri dedine Bhamora neďaleko mesta Bareilly. Miestne médiá uviedli, že mladík pri páde utrpel viaceré zlomeniny rúk a nôh.
Následne ho previezli do nemocnice, kde zostal hospitalizovaný.
Video z incidentu sa okamžite stalo virálnym a mnohí ľudia na sociálnych sieťach prirovnávali scénu k katastrofickému filmu.
Severnú Indiu zasahujú prudké búrky pravidelne
Extrémne počasie je v štáte Uttarpradéš počas horúcich mesiacov pomerne bežné. Obdobie od marca do júna pravidelne prináša silné búrky sprevádzané ničivým vetrom a krúpami.
Po nich zvyčajne prichádzajú monzúnové dažde, ktoré síce prinášajú ochladenie, no často spôsobujú ďalšie záplavy a škody.