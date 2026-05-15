Piatok15. máj 2026, meniny má Žofia, Sofia, zajtra Svetozár

Desivé VIDEO: Mladíka vymrštilo do vzduchu a preletel sa! V Indii zúrila búrka, má desiatky obetí

Mladík sa preletel vzduchom, našťastie prežil. (Zdroj: X)
NAÍ DILLÍ - Silné búrky premenili časť severnej Indie na zónu chaosu. Extrémne počasie ničí domy, zabíja ľudí aj zvieratá a sociálne siete zaplavili dramatické videá.

Najľudnatejší indický štát Uttarpradéš zasiahli prudké búrky, ktoré si vyžiadali desiatky obetí. Silný vietor, obrovské krúpy a lejaky spôsobili rozsiahle škody a v niektorých oblastiach zavládol úplný chaos.

Podľa agentúry Reuters prišlo o život najmenej 100 ľudí. Ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Úrady hlásia aj desiatky poškodených domov a stovky uhynutých hospodárskych zvierat.

Ulice zaplavila voda a vietor trhal stromy

Na videách, ktoré sa začali šíriť sociálnymi sieťami, vidno vyvrátené stromy, zničené reklamné tabule aj ulice pod vodou.

Najväčšiu pozornosť však vzbudili dramatické zábery mladého muža, ktorého vietor doslova zdvihol do vzduchu.

Muž sa držal kovovej konštrukcie prístreška, keď ju prudký náraz vetra odtrhol a vyniesol niekoľko metrov nad zem.

Muž po páde skončil v nemocnici

Incident sa odohral pri dedine Bhamora neďaleko mesta Bareilly. Miestne médiá uviedli, že mladík pri páde utrpel viaceré zlomeniny rúk a nôh.

Následne ho previezli do nemocnice, kde zostal hospitalizovaný.

Video z incidentu sa okamžite stalo virálnym a mnohí ľudia na sociálnych sieťach prirovnávali scénu k katastrofickému filmu.

Severnú Indiu zasahujú prudké búrky pravidelne

Extrémne počasie je v štáte Uttarpradéš počas horúcich mesiacov pomerne bežné. Obdobie od marca do júna pravidelne prináša silné búrky sprevádzané ničivým vetrom a krúpami.

Po nich zvyčajne prichádzajú monzúnové dažde, ktoré síce prinášajú ochladenie, no často spôsobujú ďalšie záplavy a škody.

Viac o téme: ObeteBúrkaZraneníUttarpradéšIndiaLet vzduchom
Sever Indie zasiahlo extrémne počasie: Búrka si vyžiadala takmer 90 mŕtvych
Na Slovensku vyčíňali búrky: VIDEO Padali krúpy, TU sa vyskytla SUPERCELA! Varovanie pred mrazom a snehom
Silné blesky v Bangladéši: Sezónne búrky si vyžiadali najmenej 14 obetí
Pre Daniela Hůlku bol režisér Bednárik veľký vzor, ale... Hrozné, čo si ako herec musel vypočuť!
Prezident Peter Pellegrini počas príhovoru na odovzdávaní ocenení Biele srdce
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová počas príhovoru na odovzdávaní ocenení Biele srdce
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
Víkend prinesie dážď: Výstrahy platia pre VIACERÉ regióny Slovenska
Dráma v oblakoch nad Bratislavou: Lietadlo do Košíc zasiahol blesk, muselo sa núdzovo vrátiť
ŠOKUJÚCI KRVAVÝ ÚTOK Vlk zabíjal priamo na dvore rodinného domu uprostred ulice. Mrazivé SVEDECTVO
Desivé VIDEO: Mladíka vymrštilo do vzduchu a preletel sa! V Indii zúrila búrka, má desiatky obetí
Stretnutie Trumpa a Siho poznačili incidenty: Čínske dary skončili v koši
Ruská disidentka Litvinovová spáchala samovraždu: Za svoju smrť viní Putina
WHO bije na poplach: Nikotínové vrecúška sa šíria rýchlo a marketing cieli na mladú generáciu
Topmodelka Daniela Peštová ukázala mamu: FOTO Už je jasné, po kom zdedila krásu!
Náhla hospitalizácia kráľovnej: Musela podstúpiť zákrok!
Maroš Kramár prehovoril o PIATOM dieťati: V jeho veku...? On je nezmar!
Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!
Tento jednoduchý POHYB je mimoriadne prospešný: Pomáha viac, ako si myslíte!
Mužská menopauza: Príznaky, ktoré muži často prehliadajú
Zlacnenie potravín? Zabudnite! Expert varuje: Táto kríza len tak neskončí
Do práce s domácim miláčikom? V TEJTO krajine je to nový firemný štandard
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke

MS v hokeji 2026 Česi si postrážili víťazstvo nad súperom Slovenska, nestarnúci Červenka kraľoval
MS v hokeji 2026 Švajčiari rozburácali domáci dav: Zdolali šampióna v repríze finále
MS v hokeji 2026 Kanada proti Švédsku napísala krásny príbeh: Ozdoba turnaja hneď na úvod
Slovan je už teraz favorit na titul: Slovenský reprezentant mieri do Bratislavy
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Máš Samsung Galaxy? Tento tajný kód ti otvorí skryté servisné menu, ktoré odhalí problém s displejom, zvukom, senzormi aj ďalšími časťami telefónu
Turecko ukázalo raketu Yildirimhan s doletom 6 000 kilometrov. Erdogan chce z Ankary spraviť strategickú vojenskú veľmoc
Na Netflixe pribudli nové filmy a seriály. Toto sú víkendové novinky, ktoré si môžeš pustiť z gauča
Bude z hantavírusu nová pandémia ako COVID-19? Šéf WHO prehovoril k obyvateľom Tenerife
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú

Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Desivé VIDEO: Mladíka vymrštilo do vzduchu a preletel sa! V Indii zúrila búrka, má desiatky obetí
Dráma na D1: Vážna nehoda spôsobila 78-kilometrovú kolónu! Sanitka kľučkovala s bábätkom v inkubátore
Škandál v detských jasliach: Dievčatko bolo na mol opité! Stále sa potkýnalo a padalo
Dráma v oblakoch nad Bratislavou: Lietadlo do Košíc zasiahol blesk, muselo sa núdzovo vrátiť

