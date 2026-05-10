Veľká PREDPOVEĎ počasia na LETO 2026! Neľútostné prognózy hovoria jasne: Pripravte sa na riadne PEKLO

BRATISLAVA - Bude teplo a sucho. Podľa predpovedí na blížiace sa leto to vyzerá tak, že v strednej Európe bude nielen extrémne horúco, ale aj sucho. Môže za to jav nazvaný "super El Niño."
Všetko naznačuje tmu, že hlavné slovo ohľadom tohtoročného letného počasia bude mať ENSO - El Niño Southern Oscillation. Ide oblasť, rovníkového Tichého oceánu, ktorá strieda teplé a studené fázy každé 1 až 3 roky. Tieto oceánske fázy nielen priamo ovplyvňujú globálne počasie, ale fungujú aj ako „indikátor“, ktorý naznačuje zásadné zmeny v globálnom meteorologickom systéme. Upozornil na to web Severe-Weather.
Vysvetlili, že studená fáza ENSO sa nazýva La Niña a teplá fáza sa nazýva El Niño. Každá fáza ENSO má iný vplyv na komplexný systém spätnej väzby medzi oceánom a atmosférou. Tieto zmeny sa postupne premietajú do globálnej cirkulácie a menia poveternostné vzorce na celom svete.
Aktuálne to vyzerá tak, že smerujeme k novému javu El Niño, ktorý sa javí ako dostatočne silný na to, aby dosiahol úrovne „Super El Niño“. Ide o to, že špecifická fáza sa zvyčajne vyvíja medzi letom a začiatkom jesene a zvyčajne trvá do nasledujúceho leta. Niektoré javy však môžu začať skôr a trvať až dva roky - nazývajú sa „dvojitá La Niña“. Alebo tiež môžu byť naozaj silné - vtedy hovoríme práve o „super El Niño“. Super El Niño môže viesť k extrémnejším zmenám počasia spojené s masívnymi záplavami, veľkým suchom a výrazne zmenenými dráhami búrok, ktoré môžu ovplyvniť celú planétu.
Čo čaká Európu?
Pod vplyvom Super El Niño čakajú tento rok celú Európu podľa európskeho modelu ECMWF výrazne vyššie teploty. Avšak najviac to pocítime my v strednej Európe a juh kontinentu.
S teplom príde ruka v ruke veľké sucho. Počas leta sa najmä v našich zemepisných šírkach očakáva málo zrážok. Rovnako tak má málo zrážok padnúť aj v západnej Európe.