Sucho na Slovensku: Dve tretiny územia trápia extrémne podmienky

BRATISLAVA - Výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe, severe stredného Slovenska a krajnom východe územia. Extrémne sucho je v oblasti Malých Karpát, na Orave, hornom a dolnom Zemplíne. Sucho rôznej intenzity zasahuje dve tretiny územia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„V povrchovej vrstve je extrémne sucho na Zemplíne, ale aj v oblasti Nízkych Tatier a Tatier. V hlbšej vrstve pretrváva výrazné až extrémne sucho najmä na západnom Slovensku, na severe stredného Slovenska a na krajnom východe,“ priblížili odborníci.
Kritický nedostatok vlahy
Relatívne nasýtenie pôdy pod hranicou desiatich percent je podľa SHMÚ na Záhorí a v okolí Bratislavy. Nasýtenie desať až 20 percent je okrem Záhoria aj na Podunajsku a dolnom Zemplíne. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na viac ako polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave a krajnom východe najviac mínus 60 až mínus 80 milimetrov, tvrdia odborníci. Na väčšine územia je podľa nich deficit vlahy do mínus 40 milimetrov.
Slabé zrážky
„Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne na začiatku týždňa. Najviac zrážok spadlo v oblasti Tatier a Nízkych Tatier, a to desať až 15 milimetrov. Úhrn zrážok nad päť milimetrov bol na Spiši, lokálne na Orave, Liptove, Horehroní a Gemeri,“ uviedol SHMÚ. Poukázal tiež na to, že bez zrážok bola väčšina územia západného Slovenska a dolného Zemplína.
Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 30,5 stupňa v nedeľu (24. 5.) lokálne na Záhorí a Podunajsku. Najnižšie klesla teplota vzduchu v utorok ráno 19. mája lokálne na Orave a v stredu ráno 20. mája lokálne na Liptove, na okolo nula stupňov Celzia, dodali odborníci.