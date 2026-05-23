Slovensko čaká prvý tropický deň roka: Teploty môžu vystúpiť až na 31 stupňov

BRATISLAVA - Počas soboty majú najteplejšie lokality na juhozápade krajiny dosiahnuť 29 stupňov Celzia. V nedeľu (24. 5.) má byť ešte teplejšie, malo by ísť o prvý tropický deň v tomto roku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti informoval, že očakávajú maximálnu teplotu s hodnotou 31 stupňov Celzia. V severných okresoch bude miestami okolo 24 stupňov Celzia.
Meteorológovia však upozorňujú, že počas nedele sa môže objaviť viac oblačnosti a ojedinele prehánky, výnimočne môže aj zahrmieť. Na teplote to však nebude cítiť.
„Pondelok (25. 5.) bude veľmi podobný, postupne sa však oblačnosť zmenší. Najteplejší bude utorok (26. 5.). Čaká nás prevažne jasné a veľmi teplé počasie, pri ktorom bude maximálna teplota atakovať 32 až 33 stupňov Celzia,“ uviedol SHMÚ. Pre niektoré lokality ide v porovnaní s priemerom rokov 1991 až 2023 o mimoriadne teplé počasie.
Pred teplotne výrazným studeným frontom, ktorý k nám od severu postúpi počas noci na stredu (27. 5.), bude do našej oblasti vrcholiť prílev teplého vzduchu od západu až severozápadu. „Front síce prinesie ochladenie, no na výraznejšie zrážky si budeme musieť počkať,“ uzavreli meteorológovia.