Mladú speváčku (†17) zasiahla mŕtvica tesne pred vystúpením: Zdrvený dedko posiela zúfalé odkazy do neba!

BISOCA - Málokto si vie predstaviť ten nekonečný žiaľ a úzkosť, ak prežije vlastné dieťa. Takéto prípady sú zvlášť traumatizujúce v momentoch, keď potomok príde o život veľmi skoro a nie vlastným zavinením. Takéto pocity zažíva miestny folklórny umelec v Rumunsku Cristian Micu. Jeho vnučka len v 17 rokoch naposledy vydýchla po tom, ako utrpela silnú mŕtvicu pred vystúpením na festivale. O dva týždne sa rodičia dozvedeli tú vôbec najhoršiu správu.
O zdrvujúcom príbehu rumunskej rodiny Micuovej informoval portál Need To Know na svojom webe. Obrovská tragédia zasiahla rumunskú folklórnu scénu. Len 17-ročná speváčka Andreea Micu zomrela po tom, čo krátko pred vystúpením utrpela silnú mŕtvicu.
Mladá umelkyňa bojovala o život dva týždne v kóme, no lekárom sa ju napokon nepodarilo zachrániť.
Len nedávno sa pripravovala na vystúpenie
Andreea Micu sa v tínedžerskom veku len 9. mája pripravovala na svoje dôležité vystúpenie na festivale v rumunskej obci Bisoca. Pridal sa aj folklórny tanečný súbor. Tesne pred začiatkom programu sa však začala sťažovať na silnú bolesť hlavy. O niekoľko sekúnd neskôr skolabovala priamo pred ostatnými účinkujúcimi.
Mladučkú speváčku okamžite previezli do nemocnice v meste Buzău. Následne ju transportovali do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia v Bukurešti, kde lekári potvrdili mozgovú príhodu. Podstúpila urgentnú liečbu, no jej stav zostával kritický.
Celé dva týždne bola rodina v mimoriadnom strese a žiali zo stavu ich dcéry. Vo veľkom vyzývali, aby sa za ňu modlili, hlavne jej starý otec a známy regionálny umelec Cristian.
Osud bol nemilosrdný
Po dvoch týždňoch v kóme sa, žiaľ, Andreea navždy odobrala z tohto sveta. Zomrela v sobotu 23. mája.
O to ťažšie sa aj teraz čítajú príspevky jej dedka, ktorý na sociálnej sieti spomína aj pri jej fotografii z detstva. "17 rokov som ťa držal v náručí, 17 rokov, čo si naplnila môj život šťastím a radosťou a keď som ťa pustil do toho svojho, odišla si na ďalšiu cestu bez návratu!" smúti starý otec v statuse.
Andreea pochádzala z obce Vintilă Vodă a vyrastala v rodine úzko spojenej s folklórom a hudbou. Bola vnučkou známeho inštrumentalistu Cristiana Micua, ktorý je zároveň vnukom rumunského spisovateľa Mirceu Micua. Navštevovala strednú školu v Buzău a pôsobila vo folklórnom tanečnom súbore v Mânzălești. Na pódiu často vystupovala spolu so svojím starým otcom, objavovala sa aj v televíznych programoch a na verejných podujatiach.
Želám si, aby ma boh zobudil z tohto zlého sna, plače starý otec
Jej smrť zasiahla rodinu, priateľov aj fanúšikov folklórnej hudby. Cristian Micu sa so stratou vnučky vyrovnáva veľmi ťažko. "Mala toľko snov a toľko priateľov," uviedol zdrvený Cristian. Na sociálnej sieti zdieľa niekoľko statusov týždenne a najnovšie zverejnil aj emotívny odkaz: "Vieš, čo si teraz želám, Andreea? Želám si, aby ma Boh zobudil z tohto sna a povedal mi, že to všetko bol len zlý sen a že si v poriadku.“