MIMORIADNY ONLINE Moskva vyzýva na odchod z Kyjeva! Tvrdí, že pripravuje nové útoky

MOSKVA - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Informujú o tom agentúry AFP a TASS. Situáciu sledujeme online.
21:23 Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov dnes telefonicky informoval svojho amerického kolegu Marka Rubia o pripravovanom ruskom údere na Kyjev. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej diplomacie. Rusko dnes vyzvalo zahraničných diplomatov v Kyjeve, aby mesto opustili, keďže ruské sily sa v metropole pripravujú udrieť na ciele spojené s ukrajinskou armádou. Rusko úder zdôvodňuje ako odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk, kde podľa tvrdenia Moskvy zasiahli Ukrajinci internátnu školu.
20:50 Ukrajina v noci zaútočila na ruské ropné zariadenie v Brjanskej oblasti, uviedol generálny štáb. Zariadenie, ktoré sa nachádza približne 60 kilometrov od severnej hranice Ukrajiny, bolo dôležitým článkom v dodávkach paliva pre ruskú armádu, uviedol generálny štáb na sociálnych sieťach.
20:24 Rusko nedávno začalo rušiť ukrajinské drony a presmerovávať ich smerom k susedným krajinám NATO, najmä pobaltským štátom a Fínsku, čo vytvára rastúcu bezpečnostnú a politickú výzvu pre niektorých najbližších spojencov Ukrajiny.
19:40 Prezident Volodymyr Zelenskyj 25. mája oficiálne privítal v Kyjeve bieloruskú opozičnú líderku Sviatlanu Tichanovskú. V týždňoch pred návštevou Zelenskyj čoraz hlasnejšie hovoril o hlbšom zapojení Bieloruska Alexandra Lukašenka do ruskej vojny proti Ukrajine. Minulý týždeň účasť Bieloruska na taktických jadrových cvičeniach pod vedením Ruska ešte viac zvýšila obavy Kyjeva. Vojenskí experti považujú bezprostrednú situáciu v teréne za do značnej miery nezmenenú a tvrdia, že Kyjev sa snaží túto chvíľu politicky využiť.
18:44 Putin podpisuje zákon, ktorý povoľuje použitie vojenskej sily na „ochranu ruských občanov“ v zahraničí. Legislatíva umožňuje ruskému prezidentovi nariadiť nasadenie vojsk v zahraničí na „ochranu“ ruských občanov, ktorí čelia zatknutiu, zadržaniu, súdnemu procesu alebo inému údajnému prenasledovaniu zo strany zahraničných štátov a medzinárodných súdov.
18:13 Štyria ľudia prišli o život a vyše dve desiatky ďalších utrpeli v pondelok zranenia počas ruských útokov na východe a severovýchode Ukrajiny, uviedli tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP. Útok na mesto Derhači v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zabil dvoch mužov vo veku 68 a 25 rokov, kým zranenia utrpelo vyše 20 ďalších ľudí, uviedol gubernátor oblasti Oleh Synehubov.
17:10 Po rozsiahlom útoku ruskej rakety Orešnik pokračuje čistenie Kyjeva už druhý deň. „Som vďačný zdravotníckym pracovníkom, ktorí liečia a podporujú našich ľudí. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach, všetkým záchranným a verejným službám,“ povedal Volodymyr Zelenskyj.
13:46 Ruský dron v stredu 20. mája zasiahol ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde sa zdržiavali členovia tímu slovenskej mimovládnej organizácie Človek v ohrození. Obaja sa bezpečne vrátili domov, útok však úplne zničil ich vozidlo, vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vnútorne vysídlené obyvateľstvo v Sumskej oblasti. Informovala o tom zástupkyňa organizácie Človek v ohrození Jana Kopecká.
11:54 Počet zranených v Kyjevskej oblasti po víkendových rozsiahlych ruských útokoch v pondelok vzrástol na 87 vrátane troch detí a 21 z nich museli hospitalizovať. Počet obetí sa nezmenil a evidujú dve usmrtené osoby. V pondelok o tom informovali ukrajinské úrady a prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra DPA.
Do masívneho ruského leteckého útoku z nedeľného rána bolo podľa ukrajinských vzdušných síl zapojených 600 dronov a 92 rakiet vrátane hypersonickej rakety Orešnik. Podľa Zelenského bolo poškodených okolo 300 objektov v hlavnom meste, najmä obytných budov. Na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné práce.
11:06 Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kyjeva. Stretnúť by sa mala aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše agentúra AFP. Podľa zdrojov portálu Ukrajinska pravda sa bieloruská opozičná líderka počas svojej návštevy stretne so Zelenským, ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom, vedením ukrajinského parlamentu či európskymi diplomatmi.
10:15 Ukrajinská pravda píše, že dronom zaútočila ruská armáda na obec Petrivka severne od Kupjansku v Charkovskej oblasti a jeden človek bol pri tom zranený. V Záporoží sa cieľom dronového útoku stal nákladný automobil, ktorý čiastočne zhorel. Nikomu sa nič nestalo. V Dnepropetrovskej oblasti po ruskom útoku na mesto Nikolpol a jeho okolie skončil v nemocnici so stredne ťažkým zranením 35-ročný muž, informoval šéf regionálnej vojenskej správy Oleksandr Hanža.
10:13 Podľa ruského ministerstva obrany zneškodnila jeho protivzdušná obrana počas minulej noci 173 ukrajinských dronov. Koľko ich do ruského vzdušného priestoru vletelo, Moskva nezverejňuje. Ukrajinské vzdušné sily v pravidelnom rannom hlásení informovali o zneškodnení 246 ruských bezpilotných lietadiel z celkových 262. Desať dronov zasiahlo deväť miest, na ďalších siedmich sa zrútili trosky zostrelených strojov.
10:12 Podľa povereného gubernátora Brjanskej oblasti Jegora Kovalčuka ukrajinská armáda v príhraničí ostreľovala z raketometu Grad ves Belaja Berjozka. Zomrel jeden človek a jeden záchranár utrpel zranenia. Zničených je niekoľko obytných budov a rodinných domčekov.
6:15 Energetická infraštruktúra bola poničená pri útoku ukrajinskej rakety v západoruskej Belgorodskej oblasti. Pri Jaroslavli v Jaroslavskej oblasti bola pri dronovom útoku zranená žena. Informovali o tom v noci na dnes podľa ruských agentúr miestne úrady. Pri údajne masívnom útoku v Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, bola poničená energetická infraštruktúra, ale nie sú hlásené žiadne obete. Útok bol mierený aj na samotné mesto Belgorod. Prerušené boli dodávky elektriny a vody.
Sybiha vyzval na primeranú a razantnú odpoveď
Vo vyhlásení zverejnenom na sieti X Sybiha zároveň vyzval na „primeranú a razantnú odpoveď voči agresorovi“ po úderoch, ktoré boli zamerané najmä na oblasť Kyjeva, a pri ktorých bola použitá aj balistická raketa stredného doletu Orešnik. Šéf diplomacie obvinil Rusko, že sa snaží kompenzovať nedostatok vojenských úspechov na bojisku v agresívnej vojne proti Ukrajine „barbarskými raketovými útokmi“.
Len v Kyjeve zahynuli najmenej dvaja ľudia. Podľa starostu Vitalija Klička sa počet zranených v hlavnom meste zvýšil na 81. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým na sociálnych sieťach uviedol, že pri útokoch po celej krajine utrpelo zranenia približne 100 ľudí a najmenej štyria zahynuli.
Poškodené boli aj vládne budovy
Úrady informovali, že pri útokoch boli poškodené aj vládne budovy vrátane ministerstva zahraničných vecí a budovy kabinetu ministrov. Trosky tiež zasiahli kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a značne poškodené bolo aj televízne štúdio spravodajcov nemeckej verejnoprávnej televízie a rozhlasu ARD.
„(Ruský prezident Vladimir) Putin sa snaží zastrašiť Ukrajinu útokmi na civilistov a ničením obytných budov, múzeí, škôl a kritickej infraštruktúry,“ povedal ukrajinský minister. Medzinárodné spoločenstvo preto musí podľa neho reagovať. „Vyzývame našich partnerov, aby prijali rozhodné multilaterálne kroky na odstrašenie Ruska a prinútili ho snažiť sa o komplexný, spravodlivý a trvalý mier,“ dodal Sybiha. Do nočných útokov na Ukrajinu bolo nasadených celkovo 600 ruských dronov a 90 rakiet, z ktorých sa 604 ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť.