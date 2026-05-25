Nenápadná chyba pri pití: TAKTO sa môžete nakaziť nebezpečným vírusom!

BRATISLAVA – Hantavírusy sú prenosné z hlodavcov na človeka, preto je potrebné dbať na hygienu. „Ak je napríklad kontaminovaná plechovka od výkalov hlodavcov, môžeme sa nakaziť, keď z nej pijeme,“ v relácii TASR TV Zdravie to konštatovala vedúca Odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Adriana Mečochová.
V tomto prípade odporučila plechovku pred použitím umyť, alebo naliať si nápoj do pohára. Kontaminované od výkalov hlodavcov môžu byť aj potraviny uskladnené v pivniciach alebo skladoch. Pozor by si mali dávať aj lesní pracovníci alebo návštevníci prírody pri konzumácii lesných plodov.
Znečistené potraviny v skladoch
„Pred konzumáciou ich treba umyť,“ upozornila. Aj jedlo, ktoré si nosia ľudia na výlety, a jedlo pre lesných, poľnohospodárskych a stavebných pracovníkov v teréne, pre táboriacich rekreantov a podobne, je potrebné uchovávať v tesne uzavretých nádobách. Odborníčka tiež neodporúča piť vodu z lesných studničiek.
Na Slovensku hantavírusy spôsobujú takzvanú nefropatiu epidemicu, čo je miernejšia forma hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom. „Toto ochorenie je u nás prenášané vírusom Puumala, čo je najčastejší pôvodca hantavírusových infekcií v strednej a severnej Európe,“ vysvetlila Mečochová. Ako dodala, najvyššia chorobnosť na Slovensku sa vyskytuje na východe SR. Na Slovensku je hlásených niekoľko desiatok ochorení ročne.
Hantavírusy sú skupinou RNA vírusov patriacich do čeľade Hantaviridae. „Poznáme viac ako 38 druhov hantavírusov a sú to vírusy, ktoré sú prenášané predovšetkým hlodavcami, ako sú hraboše, myši alebo potkany,“ spresnila Mečochová.
Človek sa podľa nej môže infikovať pri vdýchnutí prachu alebo nejakého aerosólu kontaminovaného výlučkami hlodavcov, ako sú moč, stolica či sliny. „Je to najmä pri upratovaní rôznych chát, pivníc alebo skladov,“ konštatovala. Hantavírusy môžu spôsobovať ochorenie ako hantavírusový kardiopulmonálny syndróm a hemoragická horúčka s renálnym syndrómom. „Inkubačný čas ochorenia je približne tri týždne, ale môže sa pohybovať od desať dní po šesť týždňov,“ spresnila.
Ako sa človek nakazí?
V súvislosti s prípadom Andského hantavírusu, ktorý nedávno potvrdili na výletnej lodi v Atlantiku, upozornila, že v tom prípade ide o jediný hantavírus, ktorý sa prenáša z človeka na človeka. Preto je pri ňom nutná karanténa. „Tento vírus je prenosný v obmedzenom prípade z človeka na človeka, ale je to naozaj pri úzkych a dlhodobých kontaktoch, často v uzavretých priestoroch,“ zhodnotila Mečochová. Andský hantavírus nebol doteraz na Slovensku potvrdený. „Nepredpokladá sa, že by sa ochorenie prenieslo medzi hlodavce, ktoré sa vyskytujú v Európe, a tým pádom by mohlo dôjsť k prenosu z človeka na človeka,“ zhodnotila s tým, že obavy a panika nie sú na mieste.
Liečba pri hantavírusových infekciách je symptomatická. „Primárna liečba je zameraná na zvládnutie príznakov ochorenia,“ uviedla s tým, že v súčasnosti neexistuje očkovacia látka, ktorá by bola vyvinutá práve proti hantavírusovým infekciám.
Príznaky a priebeh ochorenia
Počiatočné príznaky podľa nej pripomínajú skôr chrípku alebo nejakú virózu. Ide najmä o horúčku, zimnicu, bolesti svalov, najmä na ramenách, chrbte, stehnách a bolesti hlavy. Môžu sa pridružiť bolesti brucha, zvracanie. Typické príznaky nastupujú neskôr. „Pri hantavírusovom kardiopulmonálnom syndróme po niekoľkých dňoch nastupuje suchý kašeľ, dýchavičnosť. Toto ochorenie môže postupovať až do akútneho zlyhania pľúc,“ upozornila.
Zároveň dodala, že hemoragická horúčka s renálnym syndrómom sa prejavuje najskôr horúčkou a zimnicou, potom sa pridruží nízky tlak, zlyhávanie obličiek a krvácavé stavy. „Obidve tieto ochorenia môžu mať aj fatálny priebeh,“ podotkla Mečochová.