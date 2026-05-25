Ruská centrálna banka opäť útočí na EÚ: Druhá žaloba proti zmrazeným aktívam

MOSKVA - Ruská centrálna banka v pondelok oznámila podanie druhej žaloby na Všeobecnom súde Súdneho dvora EÚ, v ktorej namieta proti nariadeniu EÚ povoľujúcemu využitie zmrazených ruských aktív na splatenie pôžičky pre Ukrajinu. Informuje o tom agentúra Reuters.
Podľa nariadenia z 24. februára 2026 by sa pôžička EÚ pre Ukrajinu mala splatiť až vtedy, keď Ukrajina dostane od Ruska reparácie za to, že susednú krajinu vo februári 2022 vojensky napadlo. „Rámec EÚ, ktorý spochybňuje Ruská centrálna banka, považuje štátne aktíva za súčasť finančnej podpory tretej krajiny, čím mení ich právny a ekonomický režim,“ uviedla banka vo vyhlásení citovanom Reuters.
Ruská centrálna banka odhaduje, že západné štáty zmrazili približne 300 miliárd dolárov z ruských štátnych fondov. Väčšina z týchto aktív je zadržiavaná na území Európy a uložená v belgickom depozitári Euroclear.
V marci centrálna banka podala na Všeobecnom súde EÚ žalobu proti rozhodnutiu EÚ z decembra minulého roka o zmrazení ruských aktív na dobu neurčitú. Banka tvrdí, že tento krok bol prijatý so závažnými procesnými porušeniami.