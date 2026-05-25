BRUTÁLNA vražda: Schizofrenik zabil vlastného brata a zjedol jeho oko! V base spáchal samovraždu

Vľavo odsúdený Matthew Hergen (31) za vraždu vlastného brata Josepha (†26). Neskôr spáchal vo väzení samovraždu. (Zdroj: Facebook/Matt Thibodeau)
NEW JERSEY – Strašný koniec pre vraha, ktorý zabil vlastného brata. Za mrežami spáchal samovraždu duševne chorý vrah, ktorý si myslel, že keď zabije súrodenca, odvráti apokalypsu. Jeho rituál dvíha zo stoličiek. Chladnokrvne zabil aj domáceho miláčika.

V jednom z najrušnejších miest sveta bola odhalená brutálna vražda, ktorá bola navyše spáchaná na vlastnom súrodencovi. Istý Matthew Hertgen (31) ešte vo februári minulého roku zbil svojho mladšieho brata Josepha (†26) golfovými palicami v ich luxusnom byte v New Jersey (Princeton). To však ani zďaleka nebolo všetko. 

Mladšieho brata našli v kaluži krvi  

Očividne psychicky narušený, vydlabal bratovi jedno oko a na mieste ho zjedol. Pred útekom z vlastného bytu ešte podpálil mačku, ktorá bola miláčikom celej rodiny. 

Vio všetrovacej správe sa uvádzalo, že telo Josepha našli v kaluži krvi. Hneď vedľa neho ležal nôž špinavý od krvi. Okrem toho sa zachoval aj záznam z bezpečnostnej kamery. Joseph sa tam snaží brániť pred starším bratom. 

Násilníka našli a zadržali. Počas súdneho procesu, kde pustili aj spomínaný záznam z bezpečnostnej kamery, forézny expert Gianni Pirelli uviedol, že Hertgenovi sa v mysli zjavovali rôzne "prorocké a božské vízie," ako mu to sám povedal. Okrem toho veril, že je Ježišom Kristom, Spasiteľom, Bohom a bytosťou s väčším počtom duší. Vždy, keď zatvoril oži, mal mať nejakú víziu. Pirelli na základe toho usúdil, že obvinený trpí schizofréniou.  

Vražda na odvrátenie apokalypsy

Podľa Hertgena svet čelil blížiacej sa apokalypse, ktorá sa dala odvrátiť jedine obetnou vraždou. Bratia vyrastali spolu. Pochádzali z bohatej rodiny. U Matthewa sa prvé známky schizofrénie mali začať objavovať v roku 2021. V marci tohto roku vydal súd oficiálne stanovisko, že Matthew H. nie je zodpovedný za vraýdu svojho brata z dôvodu nepríčetnosti. 

Spáchal samovraždu 

Za bratovraždu putoval Matthew H. za mreže. Najnovšie správy hovoria, že ho našli mŕtveho vo vlastnej cele. Prípad sa vyšetruje ako samovražda. Oficiálna príčina smrti nebola v doterajšom priebehu zverejnená. Matthew H. sa pokúsil spáchať samovraždu už týždeň po svojom zatknutí vo februári 2025, keď sa chcel obesiť vo vlastnej cele. Pred bratovraždou hrával futbal za Wesleyan. 

SND uvedie premiéru komickej opery Milana Dubovského Traja kohúti
Dirigent Lukáš Kunst k premiére komickej opery Milana Dubovského Traja kohúti: Je to obrovský záväzok
Do národného Reprezentatívneho zoznamu NKD pribudlo sedem prvkov
Minister Blanár prijme veľvyslancov afrických krajín pri príležitosti Dňa Afriky
Požiar v Senci: Hasiči v noci zachraňovali opustený dom, škoda dosiahla 1000 eur
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému"!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!

MS V HOKEJI 2026 Boj o štvrťfinále aj o výhodné druhé miesto: Slovensko čaká zápas o všetko
MS V HOKEJI 2026 Zo slovenskej šatne unikli citlivé informácie: Vedenie sa rozhodlo pre rázny krok
MS V HOKEJI 2026 Pomoc od Česka neprišla: Nečakaná výhra Nórska poslala Slovákov do boja o všetko
Slovinsko – Taliansko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Vedci našli v mozgu proteín, ktorý môže brzdiť starnutie. Keď ho v experimente utlmili, telo začalo vykazovať znaky vyššieho veku
Červie diery možno vôbec nie sú tunely cez vesmír. Nový výklad Einsteinovej myšlienky ukazuje na niečo ešte zvláštnejšie
Terminátor už nie je len film. Expert varuje, že časť tejto budúcnosti už stojí na bojisku. Dá sa však strojom veriť?
Sú tvoje WhatsApp správy naozaj súkromné? Nová žaloba tvrdí, že sľuby Mety o šifrovaní nemusia zodpovedať realite
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie

Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie: Vzťah majú postavený na pokoji, nie dráme
