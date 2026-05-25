BRUTÁLNA vražda: Schizofrenik zabil vlastného brata a zjedol jeho oko! V base spáchal samovraždu

NEW JERSEY – Strašný koniec pre vraha, ktorý zabil vlastného brata. Za mrežami spáchal samovraždu duševne chorý vrah, ktorý si myslel, že keď zabije súrodenca, odvráti apokalypsu. Jeho rituál dvíha zo stoličiek. Chladnokrvne zabil aj domáceho miláčika.
V jednom z najrušnejších miest sveta bola odhalená brutálna vražda, ktorá bola navyše spáchaná na vlastnom súrodencovi. Istý Matthew Hertgen (31) ešte vo februári minulého roku zbil svojho mladšieho brata Josepha (†26) golfovými palicami v ich luxusnom byte v New Jersey (Princeton). To však ani zďaleka nebolo všetko.
Mladšieho brata našli v kaluži krvi
Očividne psychicky narušený, vydlabal bratovi jedno oko a na mieste ho zjedol. Pred útekom z vlastného bytu ešte podpálil mačku, ktorá bola miláčikom celej rodiny.
Vio všetrovacej správe sa uvádzalo, že telo Josepha našli v kaluži krvi. Hneď vedľa neho ležal nôž špinavý od krvi. Okrem toho sa zachoval aj záznam z bezpečnostnej kamery. Joseph sa tam snaží brániť pred starším bratom.
Násilníka našli a zadržali. Počas súdneho procesu, kde pustili aj spomínaný záznam z bezpečnostnej kamery, forézny expert Gianni Pirelli uviedol, že Hertgenovi sa v mysli zjavovali rôzne "prorocké a božské vízie," ako mu to sám povedal. Okrem toho veril, že je Ježišom Kristom, Spasiteľom, Bohom a bytosťou s väčším počtom duší. Vždy, keď zatvoril oži, mal mať nejakú víziu. Pirelli na základe toho usúdil, že obvinený trpí schizofréniou.
Vražda na odvrátenie apokalypsy
Podľa Hertgena svet čelil blížiacej sa apokalypse, ktorá sa dala odvrátiť jedine obetnou vraždou. Bratia vyrastali spolu. Pochádzali z bohatej rodiny. U Matthewa sa prvé známky schizofrénie mali začať objavovať v roku 2021. V marci tohto roku vydal súd oficiálne stanovisko, že Matthew H. nie je zodpovedný za vraýdu svojho brata z dôvodu nepríčetnosti.
Spáchal samovraždu
Za bratovraždu putoval Matthew H. za mreže. Najnovšie správy hovoria, že ho našli mŕtveho vo vlastnej cele. Prípad sa vyšetruje ako samovražda. Oficiálna príčina smrti nebola v doterajšom priebehu zverejnená. Matthew H. sa pokúsil spáchať samovraždu už týždeň po svojom zatknutí vo februári 2025, keď sa chcel obesiť vo vlastnej cele. Pred bratovraždou hrával futbal za Wesleyan.