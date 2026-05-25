Desivé VIDEO: Do paraglajdistky narazilo lietadlo! Zábery zachytávajú boj o prežitie

Lietadlo roztrhlo paraglajd.
Lietadlo roztrhlo paraglajd.
VIEDEŇ - Pokojný let nad rakúskymi Alpami sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na boj o život. Paraglidistku vo vzduchu zasiahlo malé lietadlo, ktoré jej poškodilo padák. Kamera zachytila chvíle hrôzy, keď sa nekontrolovane rútila k zemi.

To, čo malo byť bežným športovým letom nad malebnou horskou krajinou, sa skončilo scénami ako z katastrofického filmu. Incident sa odohral v sobotu popoludní pri hore Schmittenhöhe na severe Rakúska, kde sa vo vzduchu zrazili paraglidistka a malé vyhliadkové lietadlo.

Video, ktoré neskôr zverejnila samotná účastníčka nehody, zachytáva okamih, keď sa lietadlo nečakane priblížilo a narazilo do jej padáka len niekoľko metrov nad jej hlavou.

Niekoľko sekúnd čistého strachu

Štyridsaťštyriročná Sabrina si počas letu natáčala panoramatické výhľady na alpskú krajinu. Pokoj však trval len do chvíle, keď sa v zábere objavilo malé motorové lietadlo.

Náraz prišiel bez varovania. Lietadlo narazilo do krídla paraglajdu a poškodilo ho natoľko, že sa podľa záberov takmer roztrhlo na dve časti.

V nasledujúcich sekundách sa žena začala nekontrolovane otáčať vo vzduchu. Na videu počuť jej výkriky, zatiaľ čo sa zúfalo snaží aktivovať núdzový padák.

Boj o prežitie vo výške

Po kolízii sa paraglidistka dostala do mimoriadne nebezpečnej situácie. Poškodený paraglajd ju už nedokázal bezpečne niesť a ona prudko strácala výšku.

Napriek chaosu sa jej podarilo vyslobodiť zo zamotaných popruhov a úspešne otvoriť záložný padák. Práve ten sa stal rozhodujúcim faktorom, ktorý jej zachránil život.

Kamera zaznamenala aj tvrdý dopad na zem. Po pristátí bolo počuť hlasné zastonanie, no najdôležitejšie bolo, že zostala nažive.

Zasahoval vrtuľník

Podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung po nehode zasahoval policajný vrtuľník, ktorý ženu vyzdvihol a previezol na miestne letisko.

Skúsená paraglidistka následne sa na Instagrame priznala, že sama len ťažko verí tomu, čo sa stalo.

„Stále nedokážem uveriť, že tu sedím a píšem tieto riadky. Okrem niekoľkých nepríjemných modrín a pomliaždenín sa mi v podstate nič nestalo,“ napísala.

Pilot tvrdí, že zrážke nedokázal zabrániť

Vyhliadkové lietadlo pilotoval 28-ročný muž. Aj napriek kolízii sa mu podarilo bezpečne pristáť na letisku v meste Zell am See.

Podľa jeho vyjadrenia nemal možnosť paraglidistke uhnúť a zrážke vraj nebolo možné zabrániť.

Okolnosti incidentu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Video medzitým vyvolalo veľkú pozornosť na sociálnych sieťach, kde mnohí označujú prežitie paraglidistky za malý zázrak.

