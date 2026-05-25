Veľké európske krajiny povedali šéfovi NATO nie: Odmietajú pomoc Ukrajine podľa jeho požiadaviek!

LONDÝN - Veľké európske krajiny vrátane Francúzska či Británie odmietajú poskytovať Ukrajine 0,25 percenta svojho HDP na vojenskú pomoc, ako minulý týždeň navrhol generálny tajomník NATO Mark Rutte na rokovaní ministrov zahraničných vecí aliančných krajín vo Švédsku. V nedeľu o tom informoval britský denník The Daily Telegraph.
Rutte v piatok novinárom povedal, že návrh, aby každý člen prispieval 0,25 percenta svojho HDP na vojenskú pomoc Ukrajine, bude pravdepodobne zamietnutý. „Nemyslím si, že tento návrh bude prijatý, pretože voči týmto fixným 0,25 percenta existuje veľký odpor,“ pripustil Rutte. Šéf Severoatlantickej aliancie nemenoval členov, ktorí návrh blokovali, no zdroj z NATO britskému denníku povedal, že odporcami boli Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Kanada, Taliansko a Španielsko. „Nie sú touto myšlienkou príliš nadšení,“ uviedol zdroj.
Plán podporilo už najmenej sedem členov
The Daily Telegraph pripomína, že táto správa prichádza krátko po prekvapivom zmiernení britských sankcií na ruskú ropu, čo zasadilo ďalšiu ranu obrazu Londýna ako jedného z najvernejších partnerov Ukrajiny. Británia 19. mája potichu vydala dočasnú licenciu povoľujúcu dovoz nafty a leteckého paliva vyrobeného z ruskej ropy, ak boli tieto produkty spracované v tretej krajine.
Vláda takisto udelila licenciu umožňujúcu námornú prepravu a dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z ruských terminálov Sachalin-2 alebo Jamal LNG. Aj francúzske odmietnutie plánu podkopáva jej postavenie popredného podporovateľa ukrajinského boja proti Rusku. Paríž sa pritom spolu s Londýnom delí o vedenie v takzvanej koalícii ochotných, teda krajín spolupracujúcich na zabezpečení dlhodobých bezpečnostných záruk pre Kyjev. Podľa zdroja Telegraphu Rutteho plán podporilo najmenej sedem členov NATO, ktorí už údajne vynakladajú viac ako 0,25 percenta svojho HDP na vojenskú pomoc Kyjevu.