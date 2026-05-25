Desivý útok pitbullov: Roztrhali ženu! Držal som jej ruku na krvácajúcej rane, narieka manžel

COCOA - Pokojná ranná prechádzka so psom sa na Floride zmenila na tragédiu. Päťdesiatročnú ženu napadli dvaja pitbully a napriek zúfalej snahe jej manžela i záchranárov svoj boj o život prehrala. Rodina teraz tvrdí, že agresívne psy boli v okolí známym problémom a úrady mali konať oveľa skôr.
K tragickému incidentu došlo v utorok skoro ráno v meste Cocoa na Floride. Jodi Cowanová vyšla z domu so svojím malým psom na bežnú prechádzku. O niekoľko minút neskôr sa však ocitla v smrteľnom nebezpečenstve.
Podľa zahraničných médií jej manžel Donnell Smith najskôr netušil, že sa niečo stalo. Keď sa však z ulice ozývali zúfalé výkriky o pomoc, vybehol von a naskytol sa mu pohľad, na ktorý podľa vlastných slov nikdy nezabudne.
Na ulici našiel manželku v kaluži krvi
Smith pre Daily Mail uviedol, že po príchode na miesto videl dvoch pitbullov, ktorí jeho manželku vliekli po ulici.
Keď k nej dobehol, ležala vážne zranená na zemi. Situácia sa navyše ešte neskončila. Psy sa po chvíli vrátili a podľa jeho slov sa pokúsili zaútočiť znova.
Muž preto siahol po noži a snažil sa zvieratá zahnať.
„Jednou rukou som na nich mával nožom, zatiaľ čo druhou som tlačil na jej ranu, aby som zastavil krvácanie,“ opísal podľa magazínu People dramatické okamihy.
Boj o život sa skončil v nemocnici
Po útoku zavolal na tiesňovú linku a zranenú ženu previezol do nemocnice záchranársky vrtuľník. Lekári už jej ale nedokázali pomôcť..
Zdrvený manžel priznal, že tragédia ho bude prenasledovať do konca života.
„Bolo to kruté. Vidieť ženu, ktorú som miloval posledných 30 rokov, roztrhanú zvieratami... Ten obraz si už nikdy nevymažem z hlavy,“ povedal.
Susedia vraj pred psami varovali dlhší čas
Podľa Smitha nešlo o prvý problém s týmito psami. Tvrdí, že v susedstve mali povesť agresívnych zvierat a miestni obyvatelia sa ich dlhodobo obávali.
Domnieva sa, že pitbullovia sa najskôr rozbehli za ich malým psom a jeho manželka sa ho pokúsila ochrániť.
„Myslím si, že prenasledovali nášho psíka a ona ho chcela zachrániť,“ povedal podľa portálu News.
Zároveň obvinil miestne úrady, že napriek opakovaným upozorneniam nekonali.
„Moja žena kvôli tomu prišla o život,“ vyhlásil.
Obyvatelia opisujú predchádzajúce incidenty
Jeho tvrdenia podporili aj ďalší obyvatelia štvrte. Jeden zo susedov uviedol, že sa v minulosti ocitol uväznený vo svojom aute približne pol hodiny, pretože sa bál vystúpiť, kým sa psy pohybovali v okolí.
Ďalší miestny obyvateľ si podľa médií dokonca zaobstaral obranný sprej, pretože sa obával možného útoku. Tvrdí, že sa obrátil aj na príslušné úrady.
K zásahu však došlo až po smrteľnej tragédii. Psy následne odobrali príslušné orgány.
Majiteľ zatiaľ nečelí obvineniam
Vyšetrovanie prípadu pokračuje. Majiteľa psov zatiaľ nezadržali a úrady voči nemu doposiaľ nevzniesli žiadne obvinenie.
Prípad vyvolal na Floride diskusiu o zodpovednosti majiteľov nebezpečných zvierat a o tom, či úrady dostatočne reagujú na opakované sťažnosti obyvateľov ešte predtým, ako dôjde k tragédii.