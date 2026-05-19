Slovensko potrápi prízemný mráz: Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pre viaceré kraje

BRATISLAVA - Viaceré časti Slovenska môže v noci zasiahnuť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí v stredu (20. 5.) od 1.00 h do 7.00 h.
Výstraha pred mrazom platí pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj. Rovnako platí pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
„Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ upozornil SHMÚ.