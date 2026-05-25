V slovenskej obci rastie skleník budúcnosti za 1,2 milióna! Študenti dostanú technológie, aké nemajú ani farmy

RAKOVICE - V areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) regionálneho rozvoja a SOŠ záhradníckej sa začala výstavba druhého moderného skleníka, ktorý bude vybavený novými technológiami na pestovanie rastlín. Projekt je financovaný z eurofondov sumou takmer 1,2 milióna eur. Informovali o tom z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), v ktorého pôsobnosti škola je.
Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že kraj chce modernizáciou škôl reagovať na potreby trhu práce v oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva. „Študentom tým sprístupňujeme najmodernejšie technológie v oblasti pestovania rastlín, čím reagujeme na aktuálne požiadavky trhu práce v modernom poľnohospodárstve a záhradníctve. Inovatívne prostredie ich pripraví na úspešnú profesijnú prax,“ ozrejmil.
Riaditeľka školy Henrieta Kunicová zhrnula, že pestovateľská plocha bude rozdelená na štyri sekcie s rôznymi pestovateľskými technikami. „Súčasťou krytého vegetačného priestoru bude indoor farma s hydroponickým systémom, LED osvetlením a riadením klímy. V areáli pribudnú aj fotovoltické panely a nová vonkajšia učebňa, ktorá bude slúžiť na praktickú ukážku zelených striech a vertikálnych zelenených stien,“ uviedla.
Stavebné práce v hodnote 808.000 eur realizuje spoločnosť Domstav Slovakia EU, stavenisko prevzala koncom apríla. Dokončenie nového objektu, ktorý nahradí pôvodnú nevyhovujúcu konštrukciu, je plánované na február 2027. Zvyšné financie budú použité na materiálno-technické vybavenie a stavebný dozor.
Ďalšie investície
TTSK už v minulosti v Rakoviciach vybudoval prvý moderný skleník, päť odborných učební a zrekonštruoval internát. Zároveň plánuje ďalšie investície do areálu školy vrátane obnovy historickej vstupnej brány za 260.000 eur a pokračovania revitalizácie školského parku.