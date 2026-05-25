Košičan pred súdom: Čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodoch s celkovou škodou tisíce eur

KOŠICE - Za sériu krádeží v obchodných prevádzkach čelí obžalobe 38-ročný Košičan. V daných prípadoch išlo najmä o predajne potravín, drogérie a jednu záložňu. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Podľa obžaloby mal obvinený muž od augusta 2024 do júla 2025 spáchať celkovo 18 skutkov krádeží v rôznych obchodných prevádzkach v Košiciach. Podľa doterajších zistení si mal tovar opakovane ukrývať pod oblečenie, do tašiek alebo batohu a následne prechádzať cez pokladničnú zónu bez zaplatenia,“ uviedla hovorkyňa. V jednom z prípadov mal muž odcudziť aj mobilný telefón ponechaný pri pokladni. Medzi odcudzenými vecami boli najmä káva, sladkosti, alkohol, konzervy, drogériový tovar či šperk.
Opakované krádeže v obchodoch
„Jednotlivé škody sa síce v mnohých prípadoch pohybovali v desiatkach eur, no opakovaným páchaním skutkov a útokmi voči viacerým poškodeným spoločnostiam sa celková škoda vyšplhala na viac ako 2600 eur,“ uviedla Illésová.
Policajti pri dokumentovaní skutkov analyzovali kamerové záznamy, zabezpečovali dôkazy z jednotlivých prevádzok a vyhodnocovali spôsob konania páchateľa naprieč viacerými skutkami. Aj vďaka dôslednej práci košických kriminalistov sa podarilo jednotlivé prípady spojiť a zadokumentovať ako pokračovací zločin krádeže. Policajný vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie prípadu a okresný prokurátor už v tejto veci podal obžalobu na Mestský súd v Košiciach.