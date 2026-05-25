Prvý deň prevádzky skončil kolíziou: Autonómny autobus narazil do električky

ŠTOKHOLM - Autonómny autobus sa v pondelok počas svojho prvého dňa prevádzky s cestujúcimi na palube zrazil v meste Göteborg na juhu Švédska s električkou. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na spoločnosť verejnej dopravy Vasttrafik.
„Autonómny autobus s cestujúcimi na palube v Göteborgu zabrzdil a zozadu do neho narazila električka. Nedošlo k žiadnym obetiam ani osobným ujmám,“ povedal pre AFP hovorca spoločnosti Vasttrafik Patrik Chi. Autobus bol podľa jeho slov vyradený z prevádzky a čaká ho kontrolná prehliadka.
Robotické vozidlo jazdilo v centre Göteborgu od konca marca, ale pondelok bol prvý deň, kedy prevážalo cestujúcich. Na palube bol aj vodič, ktorý mal v prípade potreby prevziať kontrolu. Švédska dopravná agentúra Transportstyrelsen povolila, aby autobus prevážal cestujúcich v rámci skúšobnej doby, ktorá mala trvať do 31. júla 2027, vysvetľuje AFP.
Autonómne a kyvadlové autobusy sú v Európe v prevádzke na základe miestnych povolení, dodáva agentúra. EÚ zatiaľ neudelila celoeurópske povolenia na komerčné nasadenie autonómnej verejnej dopravy či robotických taxíkov.