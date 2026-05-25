Výsmech ruskému Orešniku: TOTO má byť obávaná zbraň? Veď zničila len garáže!

KYJEV - Masívny nočný útok zo soboty na nedeľu na Kyjevskú oblasť si vyžiadal obete aj rozsiahle škody. Pozornosť však tentoraz neupútali len drony a rakety, ale aj ďalšie nasadenie ruskej strely Orešnik, ktorú Moskva dlhodobo prezentuje ako svoju mimoriadne účinnú zbraň. Jej posledné použitie však vyvolalo otázky dokonca aj medzi ruskými vojenskými blogermi.
Počas jednej z najťažších nocí pre Kyjevskú oblasť zasiahli ruské sily Ukrajinu kombináciou dronov, riadených striel a balistických rakiet. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ukrajinských úradov bola pri útoku použitá aj balistická raketa stredného doletu Orešnik.
Strela dopadla v meste Bila Cerkva, približne 80 kilometrov južne od centra Kyjeva. Mesto má okolo 200-tisíc obyvateľov a patrí medzi významné sídla Kyjevskej oblasti, píše n-tv.de.
Zbraň, ktorá mala vzbudzovať strach
Nasadenie Orešnika vyvolalo okamžitú medzinárodnú pozornosť. Západní politici útok odsúdili a médiá opäť upozornili na zbraň, ktorú Moskva často prezentuje ako technologický prelom.
Podľa viacerých analytikov však raketa ani tentoraz pravdepodobne neniesla klasické bojové hlavice. Vojenský expert Nico Lange uviedol na sociálnej sieti X, že mohlo ísť o takzvané testovacie hlavice.
Na záberoch z miesta dopadu bolo údajne vidieť viacero návratových telies oddelených od hlavice rakety. Na videách však nebolo zaznamenané nič, čo by pripomínalo mohutné explózie typické pre silné bojové nálože.
Škody boli zrejme obmedzené
Aj bez výbušných hlavíc predstavuje Orešnik nebezpečnú zbraň. Vďaka extrémnej rýchlosti dokáže pri dopade spôsobiť značné škody.
V prípade útoku na Bilu Cerkvu však ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie informovala len o zničení troch garáží a zverejnila fotografie zasiahnutých objektov. Niektorí analytici predpokladajú, že cieľom mohla byť priemyselná zóna alebo letisko využívané aj armádou. Ukrajinské úrady tieto informácie oficiálne nepotvrdili.
Poradca ukrajinského ministra obrany Mychajlo Fedorov tvrdí, že v nejadrovom vyhotovení nemá raketa schopnosť spôsobovať devastáciu porovnateľnú s klasickými údernými zbraňami.
Podľa neho boli jej hlavice pôvodne navrhnuté na použitie jadrovej munície vo vzduchu nad cieľom, nie na ničenie pozemných objektov. Účelom útoku malo byť predovšetkým zastrašenie.
Posmech prišiel aj z Ruska
Nezvyčajne ostré reakcie sa objavili aj medzi proruskými komentátormi a vojenskými blogermi.
Na kanáli spájanom s uväzneným ultranacionalistom Igorom Girkinom sa objavil ironický komentár, podľa ktorého útok priniesol iba „efektnú šou“, no nepriniesol žiadny reálny vojenský výsledok.
Ďalší ruský bloger Romanov na Telegrame napísal, že po dopadoch nebolo vidieť ani explózie.
„Len extrémne drahý kov vystrelený do zeme bez zjavného účinku,“ zhrnul podľa n-tv.de.
Kriticky sa vyjadril aj proruský propagandista Alexej Živov. Ten sa verejne pýtal, aký bol vlastne zmysel tretieho použitia rakety Orešnik a či existuje niekto z oficiálnych predstaviteľov, kto by to vedel verejnosti jednoducho vysvetliť.
„Wow efekt“ sa vytráca
Skeptický tón zvolil aj známy ruský kanál Rybar, ktorý patrí medzi najvplyvnejšie vojenské zdroje sledujúce vojnu.
Podľa jeho autorov už útoky raketami Orešnik nevyvolávajú medzi verejnosťou očakávaný efekt.
„Používajú sa kinetické cvičné projektily, nevidno silné explózie, a preto si mnohí myslia, že ich účinok je prakticky nulový,“ uviedol kanál.
Moskva ju označuje za zázračnú zbraň
Kremeľ dlhodobo prezentuje Orešnik ako mimoriadne pokročilú raketu, ktorú údajne nedokáže zneškodniť žiadny systém protivzdušnej obrany.
Nezávislé dôkazy potvrdzujúce tieto tvrdenia však zatiaľ neexistujú. Odborníci však pripúšťajú, že jej zachytenie by mohlo byť veľmi náročné. Raketa totiž podľa dostupných údajov dosahuje rýchlosť až približne 12-tisíc kilometrov za hodinu.