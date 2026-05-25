Známy rocker roky utápal svoju identitu v alkohole, teraz šokoval fanúšikov: Som gay! Reakcia manželky

LOS ANGELES - Rocková scéna zažila obrovský otras. Frontman kapely Caleb Shomo, známy najmä ako líder skupiny Beartooth, verejne priznal, že je gay. A to po takmer 14 rokoch manželstva s manželkou Fleur Shomo.
Spevák svoje priznanie zverejnil v emotívnom príspevku na Instagrame, kde napísal, že dlhé roky bojoval s vlastnou identitou a svoje pocity utápal v alkohole. „Som hrdý gay muž,“ odkázal fanúšikom a dodal, že cesta k sebaprijatiu bola pre neho mimoriadne bolestivá. 33-ročný hudobník zároveň priznal, že až po období triezvosti dokázal skutočne pochopiť samého seba.
Tvrdí, že práve potláčanie identity stálo za mnohými temnými témami v jeho hudbe – depresiou, sebadeštrukciou či pocitmi nenávisti voči sebe samému. Najsilnejšia reakcia však prišla od jeho manželky Fleur Shomo, ktorá otvorene priznala, že posledné mesiace boli pre ňu „dezorientujúce a bolestivé“. Napriek obrovskej bolesti však verejne vyjadrila Calebovi podporu. „Podporovať človeka, ktorého milujete, a zároveň pritom strácať celý svoj svet, je neuveriteľne ťažké,“ napísala vo svojom vyhlásení. Zároveň dodala, že ich manželstvo bolo plné lásky, dobrodružstva a krásnych momentov. „Náš príbeh bol krásny. A teraz sa skončil.“
Podľa viacerých médií sa pár rozhodol rozísť v dobrom a bez verejných konfliktov. Veľká časť fanúšikov speváka podporila a ocenila jeho úprimnosť. Na sociálnych sieťach sa objavovali tisíce komentárov o odvahe, sebaprijatí a psychickom zdraví. Objavila sa však aj vlna kritiky a nenávistných komentárov, najmä v časti metalovej komunity. Niektorí fanúšikovia priznali, že ich negatívne reakcie šokovali. Diskusie na Reddite upozorňovali na to, že LGBTQ komunita sa v metalcore scéne často necíti prijatá.
Zaujímavosťou je, že po zverejnení priznania verejne podporili Caleba aj jeho kolegovia z hudobnej branže. Basgitarista Oshie Bichar zdieľal jeho vyhlásenie s emotívnym odkazom podpory. Shomo zároveň naznačil, že jeho nová hudba bude oveľa osobnejšia než doteraz. Fanúšikom odkázal, že chce konečne tvoriť úplne úprimne – bez skrývania toho, kým naozaj je.
