Pondelok25. máj 2026, meniny má Urban, zajtra Dušan

Známy rocker roky utápal svoju identitu v alkohole, teraz šokoval fanúšikov: Som gay! Reakcia manželky

Caleb Shomo Zobraziť galériu (5)
Caleb Shomo (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Rocková scéna zažila obrovský otras. Frontman kapely Caleb Shomo, známy najmä ako líder skupiny Beartooth, verejne priznal, že je gay. A to po takmer 14 rokoch manželstva s manželkou Fleur Shomo.

Spevák svoje priznanie zverejnil v emotívnom príspevku na Instagrame, kde napísal, že dlhé roky bojoval s vlastnou identitou a svoje pocity utápal v alkohole. „Som hrdý gay muž,“ odkázal fanúšikom a dodal, že cesta k sebaprijatiu bola pre neho mimoriadne bolestivá. 33-ročný hudobník zároveň priznal, že až po období triezvosti dokázal skutočne pochopiť samého seba.

Tvrdí, že práve potláčanie identity stálo za mnohými temnými témami v jeho hudbe – depresiou, sebadeštrukciou či pocitmi nenávisti voči sebe samému. Najsilnejšia reakcia však prišla od jeho manželky Fleur Shomo, ktorá otvorene priznala, že posledné mesiace boli pre ňu „dezorientujúce a bolestivé“. Napriek obrovskej bolesti však verejne vyjadrila Calebovi podporu. „Podporovať človeka, ktorého milujete, a zároveň pritom strácať celý svoj svet, je neuveriteľne ťažké,“ napísala vo svojom vyhlásení. Zároveň dodala, že ich manželstvo bolo plné lásky, dobrodružstva a krásnych momentov. „Náš príbeh bol krásny. A teraz sa skončil.“

Podľa viacerých médií sa pár rozhodol rozísť v dobrom a bez verejných konfliktov. Veľká časť fanúšikov speváka podporila a ocenila jeho úprimnosť. Na sociálnych sieťach sa objavovali tisíce komentárov o odvahe, sebaprijatí a psychickom zdraví. Objavila sa však aj vlna kritiky a nenávistných komentárov, najmä v časti metalovej komunity. Niektorí fanúšikovia priznali, že ich negatívne reakcie šokovali. Diskusie na Reddite upozorňovali na to, že LGBTQ komunita sa v metalcore scéne často necíti prijatá.

Zaujímavosťou je, že po zverejnení priznania verejne podporili Caleba aj jeho kolegovia z hudobnej branže. Basgitarista Oshie Bichar zdieľal jeho vyhlásenie s emotívnym odkazom podpory. Shomo zároveň naznačil, že jeho nová hudba bude oveľa osobnejšia než doteraz. Fanúšikom odkázal, že chce konečne tvoriť úplne úprimne – bez skrývania toho, kým naozaj je.

Viac o téme: PriznanieComing outCaleb ShomoBeartoothFleur ShomoGay frontman
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Linda Perry
Ako dieťa ju zneužívala matka, teraz prišla o oba prsníky! Známa speváčka prešla peklom na zemi!
Zahraniční prominenti
Brit Awards. Na snímke
Absolútny TRIUMF slávnej speváčky: Najprv Grammy a teraz... Ďalšie 4 ocenenia!
Zahraniční prominenti
Rob Jetten
V Holandsku sa prepisujú dejiny: Krajina má najmladšieho premiéra v histórii! Je HOMOSEXUÁL a prezývali ho ROBOT
Zahraničné
Alexander Skarsgård
Je sexi Tarzan v skutočnosti gay? Alexander Skarsgård prehovoril o svojej orientácii!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Starý hrad zachraňujú dobrovoľníci
Starý hrad zachraňujú dobrovoľníci
Cestovanie
Taraba vytýčil návrh na termín o jeho zotrvaní vo funkcii ministra do septembra a čaká na dohodu
Taraba vytýčil návrh na termín o jeho zotrvaní vo funkcii ministra do septembra a čaká na dohodu
Správy
TK po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrade vlády
TK po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrade vlády
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Košičan pred súdom: Čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodoch s celkovou škodou tisíce eur
Domáce
Ilustračné foto
Estetická medicína sa ďalej spresňuje: Rezort zdravotníctva hovorí o legislatívnom procese
Domáce
Ilustračné foto
Do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva pribudlo sedem nových slovenských tradícií a remesiel s bohatou históriou
Domáce
Zvolen pripravuje veľké zmeny v Červenom medokýši: Nové parkovanie aj riešenie kvality vody
Zvolen pripravuje veľké zmeny v Červenom medokýši: Nové parkovanie aj riešenie kvality vody
Banská Bystrica

Zahraničné

Lietadlo roztrhlo paraglajd.
Desivé VIDEO: Do paraglajdistky narazilo lietadlo! Zábery zachytávajú boj o prežitie
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Veľké európske krajiny povedali šéfovi NATO nie: Odmietajú pomoc Ukrajine podľa jeho požiadaviek!
Zahraničné
Ilustračné foto
Paríž vydal ruského magnáta do Litvy: Antonov pôjde pred súd v kauze krachu banky Snoras
Zahraničné
Ilustračné foto
Susedné krajiny KDR, kde zúri epidémia eboly, by mali okamžite konať
Zahraničné

Prominenti

Caleb Shomo
Známy rocker roky utápal svoju identitu v alkohole, teraz šokoval fanúšikov: Som gay! Reakcia manželky
Zahraniční prominenti
Miri Vlček
Problémový známy Slovák opäť v hľadáčiku polície: Vyhlásila po ňom pátranie!
Domáci prominenti
Dara Rolins v Taliansku
Dara mení adresu: Predaj luxusnej vily za milióny!
Domáci prominenti
Shakira
Shakira už na lásku kašle: Čím vyplnila miesto po neverníkovi Gerardovi? Fanúšikovia ju za to milujú
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Čo robia Nepálci inak:
Čo robia Nepálci inak: Tajomstvá zdravia, ktoré fungujú
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
V slovenskej obci rastie skleník budúcnosti za 1,2 milióna! Študenti dostanú technológie, aké nemajú ani farmy
Zaujímavosti
Paríž má nový trend:
Paríž má nový trend: Psy si v kaviarňach pochutnávajú na zákuskoch ako skutoční gurmáni
Zaujímavosti
Neuveriteľný nález vedcov v
Neuveriteľný nález vedcov v hlbinách oceánu: TO, čo tam našli, ich okamžite ohúrilo!
Zaujímavosti

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce

Ekonomika

Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému“!
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému“!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Pomoc od Česka neprišla: Nečakaná výhra Nórska poslala Slovákov do boja o všetko
MS V HOKEJI 2026 Pomoc od Česka neprišla: Nečakaná výhra Nórska poslala Slovákov do boja o všetko
MS v hokeji
Druhá letná posila behom týždňa: Slovan získal slovenského reprezentačného obrancu
Druhá letná posila behom týždňa: Slovan získal slovenského reprezentačného obrancu
Niké liga
MS V HOKEJI 2026 Zo slovenskej šatne unikli citlivé informácie: Vedenie sa rozhodlo pre rázny krok
MS V HOKEJI 2026 Zo slovenskej šatne unikli citlivé informácie: Vedenie sa rozhodlo pre rázny krok
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Za akých okolností Slováci postúpia do štvrťfinále? Scenárov je viacero
MS V HOKEJI 2026 Za akých okolností Slováci postúpia do štvrťfinále? Scenárov je viacero
MS v hokeji

Auto-moto

Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Zaujímavé pracovné ponuky
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Dovolenka a Choroba
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Prostredie práce
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Rady a tipy
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Sendviče a bagety

Technológie

Terminátor už nie je len film. Expert varuje, že časť tejto budúcnosti už stojí na bojisku. Dá sa však strojom veriť?
Terminátor už nie je len film. Expert varuje, že časť tejto budúcnosti už stojí na bojisku. Dá sa však strojom veriť?
Armádne technológie
Sú tvoje WhatsApp správy naozaj súkromné? Nová žaloba tvrdí, že sľuby Mety o šifrovaní nemusia zodpovedať realite
Sú tvoje WhatsApp správy naozaj súkromné? Nová žaloba tvrdí, že sľuby Mety o šifrovaní nemusia zodpovedať realite
Bezpečnosť
Americký klon Shahedu 136 dostane schopnosť útočiť v roji. AI Hivemind má z dronov LUCAS spraviť koordinovanú svorku
Americký klon Shahedu 136 dostane schopnosť útočiť v roji. AI Hivemind má z dronov LUCAS spraviť koordinovanú svorku
Armádne technológie
Rusko po tretíkrát použilo Orešnik. Nástroj teroru alebo presná zbraň?
Rusko po tretíkrát použilo Orešnik. Nástroj teroru alebo presná zbraň?
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie: Vzťah majú postavený na pokoji, nie dráme
Partnerské vzťahy
Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie: Vzťah majú postavený na pokoji, nie dráme
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lietadlo roztrhlo paraglajd.
Zahraničné
Desivé VIDEO: Do paraglajdistky narazilo lietadlo! Zábery zachytávajú boj o prežitie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Veľké európske krajiny povedali šéfovi NATO nie: Odmietajú pomoc Ukrajine podľa jeho požiadaviek!
Mladú speváčku (†17) zasiahla
Zahraničné
Mladú speváčku (†17) zasiahla mŕtvica tesne pred vystúpením: Zdrvený dedko posiela zúfalé odkazy do neba!
Forézni experti pri rieke
Zahraničné
Tragický nález: Na brehu rieky našli telo chlapca (†12), niekto ho mal zaškrtiť! Jasný DÔKAZ na mieste činu

Ďalšie zo Zoznamu