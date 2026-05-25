Polícia bije na poplach: Tieto podvody pripravia Slovákov o peniaze za pár minút!

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia denne eviduje prípady podvodov. Apeluje preto na obozretnosť. Občanom pripomína základné preventívne zásady. Odkazuje im napríklad to, aby neposkytovali nikomu údaje k bankovým účtom. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Najčastejšie sa občania stretávajú s telefonátmi o údajnej dopravnej nehode blízkej osoby, o vybavení úveru na ich meno, o potrebe zabezpečiť peniaze na účte, s požiadavkami na inštaláciu aplikácií do mobilného telefónu, ale aj s falošnými investičnými ponukami, ktoré sľubujú rýchle zhodnotenie financií,“ ozrejmila.
Verejnosť preto vyzvala na dodržiavanie preventívnych opatrení. Ľuďom odporučila napríklad, aby pri podozrivom telefonáte alebo správe okamžite ukončili komunikáciu a nehovorili cudzím osobám, akou finančnou hotovosťou alebo cennosťami disponujú. „Nevyberajte finančné úspory zo svojich účtov na základe pokynov cudzích osôb a neposkytujte nikomu údaje k bankovým účtom, autorizačné SMS kódy ani fotografie bankových kariet,“ odkázala polícia.
Zároveň na občanov apelovala, aby si neinštalovali aplikácie na vzdialený prístup do mobilu alebo počítača na pokyn neznámej osoby a overovali si informácie priamo u svojich blízkych, v banke alebo na oficiálnych kontaktoch príslušných inštitúcií. „V prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodného konania neváhajte okamžite kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158,“ dodala.