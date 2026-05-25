Polícia vyšetruje krádež, žena pri nej ukradla mužovi peniaze z vrecka

(Zdroj: TASR - Dano Veselský, Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež na Dunajskej ulici v Bratislave. Páchateľka pri nej ukradla poškodenému 2000 eur z vrecka nohavíc. Pátra po jej totožnosti a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Žena doposiaľ neznámej totožnosti na Dunajskej ulici v Bratislave po predchádzajúcej konverzácii pristúpila k poškodenému, začala sa ho dotýkať, pričom mu následne z vrecka nohavíc odcudzila finančnú hotovosť vo výške 2000 eur,“ spresnila.
Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju kontaktovali v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej video zverejnila na sociálnej sieti.