Polícia vyšetruje krádež, žena pri nej ukradla mužovi peniaze z vrecka

(Zdroj: TASR - Dano Veselský)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež na Dunajskej ulici v Bratislave. Páchateľka pri nej ukradla poškodenému 2000 eur z vrecka nohavíc. Pátra po jej totožnosti a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Žena doposiaľ neznámej totožnosti na Dunajskej ulici v Bratislave po predchádzajúcej konverzácii pristúpila k poškodenému, začala sa ho dotýkať, pričom mu následne z vrecka nohavíc odcudzila finančnú hotovosť vo výške 2000 eur,“ spresnila.

Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju kontaktovali v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej video zverejnila na sociálnej sieti.

Dve cudzinky mali okradnúť muža na ulici v Bratislave: VIDEO Ten však zakročil
Domáce
Kradnúť bicykle a kolobežky sa im neoplatilo: Pár skončil vo väzbe
Domáce
Z auta v parkovacom dome zmizli veci za tisíce eur: Polícia žiada verejnosť o pomoc
Domáce
Zlodejka si z bufetu odniesla nezvyčajnú korisť: Výčap za 2000 eur odtlačila po ulici
Domáce

Stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrade vlády
Revitalizácia prostredia vodnej nádrže Košiare
Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
V obľúbenej lotérii padol JACKPOT! Slovensko má ďalšieho MILIONÁRA, vyhral rozprávkovú sumu
ÚJD povoľuje uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky
Polícia vyšetruje krádež, žena pri nej ukradla mužovi peniaze z vrecka
Dráma v podtatranskej obci: Muž brutálne napadol ženu počas spánku, polícia zasahovala
Lev XIV. vo svojej prvej encyklike vyzval na reguláciu AI a jej „odzbrojenie"
Lietadlo smerujúce z Hurghady do Londýna muselo núdzovo pristáť: Obavy z vážneho incidentu!
Srbský prezident Vučič otvorene: Možno čoskoro odstúpim!
V Iráne popravili ďalšieho muža odsúdeného za januárové protesty
Bývalá česká pornohviezda: Pred rokmi sekla s nakrúcaním a... Dnes je na nepoznanie!
Úder vdovy po Vašovi Patejdlovi na Elán: Výsmech, peniaze a boj o dedičstvo! Najviac trpí syn Benjamin
Tom Hardy končí v obľúbenom seriáli: Vyhodili ho!
Umelecký svet ponorený do sĺz: Zomrel operný spevák Pavol Dvorský (†71)
Neuveriteľný nález vedcov v hlbinách oceánu: TO, čo tam našli, ich okamžite ohúrilo!
Naplánujte si dovolenku vlakom: Zo Slovenska sa dostanete k moru i do metropol
Desivé trendy v plastických operáciách: V Turecku si ľudia nechávajú predlžovať nohy! Odborníci varujú
Šokujúci objav vedcov: Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý! Nebol to Adam ani Eva
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému"!
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)

MS V HOKEJI 2026 Zo slovenskej šatne unikli citlivé informácie: Vedenie sa rozhodlo pre rázny krok
MS V HOKEJI 2026 Za akých okolností Slováci postúpia do štvrťfinále? Scenárov je viacero
Julia Grabherová – Rebecca Šramková: Online prenos z 1. kola Roland Garros 2026
Odišiel z ihriska a zamieril rovno do šatní: Argentína sa bojí o Messiho, zlá správa z Miami
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Rusko po tretíkrát použilo Orešnik. Nástroj teroru alebo presná zbraň?
F-35B ukryla do trupu štyri nové strely SPEAR. Briti sa priblížili k zbrani, ktorá má ničiť radary bez straty stealth výhody
Google práve predstavil Gemini for Science. Tvrdí, že vedcom pomôže nájsť nápady, ktoré by človeku unikali celé mesiace
Vedci odhalili rakovinotvorné látky v bežných potravinách. Najvyššie hodnoty v testovaných vzorkách ukázal tento olej
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie

Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Zo steny v detskej izbe až do San Francisca: Táto mladá Slovenka dnes tvorí medzi technologickou elitou sveta
V obľúbenej lotérii padol JACKPOT! Slovensko má ďalšieho MILIONÁRA, vyhral rozprávkovú sumu
AKTUÁLNE Hrozivo vyzerajúca ZRÁŽKA kamióna s autom: Vozidlá sú v dezolátnom stave, cesta je neprejazdná!

Lietadlo smerujúce z Hurghady do Londýna muselo núdzovo pristáť: Obavy z vážneho incidentu!

