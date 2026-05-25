Šokujúci objav vedcov: Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý! Nebol to Adam ani Eva

LONDÝN - Prvé pohlavné rozmnožovanie na našej planéte sa podľa vedcov neodohralo medzi ľuďmi ani ich predkami. Nový výskum naznačuje, že tento dôležitý evolučný krok má na svedomí zvláštny morský tvor, ktorý žil stovky miliónov rokov pred dinosaurami.
Ak by sme sa mali spýtať, ktorý tvor mal na Zemi sex ako prvý, väčšina ľudí by si pravdepodobne predstavila dávnych živočíchov alebo biblický príbeh o Adamovi a Eve. Vedci však prišli s oveľa nečakanejšou odpoveďou.
Podľa nového výskumu môže titul najstaršieho známeho organizmu rozmnožujúceho sa pohlavne patriť tvorovi s názvom Funisia. Tento zvláštny organizmus obýval morské dno približne pred 567 miliónmi rokov, teda dávno predtým, než sa na Zemi objavili dinosaury.
Vyzeral ako koral no písal evolučnú históriu
Funisia vytvárala rozsiahle kolónie na dne pradávnych oceánov. Na prvý pohľad pripomínala koraly alebo jednoduché rúrkovité útvary vyrastajúce zo sedimentu. Práve fosílie týchto dávnych tvorov teraz vedcov priviedli k prelomovému zisteniu.
Výskumníci skúmali viac než stovku fosílií objavených v odľahlej časti kanadských severozápadných teritórií. Medzi nálezmi sa nachádzali pozostatky viacerých bizarných organizmov z obdobia, keď sa na Zemi len začínal rozvíjať zložitejší živočíšny život.
Podľa odborníkov predstavuje Funisia najstarší známy dôkaz pohlavného rozmnožovania zachovaný vo fosílnom zázname. Vedci sa domnievajú, že tieto organizmy sa rozmnožovali koordinovaným vypúšťaním spermií a vajíčok do okolitej vody, píše Daily Star.
Evolučný míľnik sa posúva ešte hlbšie do minulosti
Nové zistenia zároveň posúvajú vznik pohlavného rozmnožovania o ďalších päť až desať miliónov rokov do minulosti. To znamená, že tento spôsob reprodukcie sa mohol objaviť oveľa skôr, než odborníci predpokladali.
Niektoré organizmy z rovnakého obdobia podľa vedcov pripomínajú vzdialených príbuzných dnešných medúz či koralov. Iné sú natoľko zvláštne, že sa nepodobajú na žiadneho žijúceho tvora.
Objav zároveň spochybňuje staršiu predstavu, podľa ktorej sa zložitejší život najskôr vyvinul v plytkých moriach a až neskôr prenikol do hlbších vôd oceánov.
A čo Adam a Eva?
Autori štúdie s nadhľadom poznamenávajú, že nové poznatky rozhodne nepodporujú predstavu, že prvou dvojicou, ktorá sa rozmnožovala pohlavne, boli biblickí Adam a Eva.
Zaujímavosťou však je, že iné vedecké výskumy v posledných rokoch priniesli dôkazy naznačujúce, že celé ľudstvo by skutočne mohlo mať spoločných dávnych predkov. To síce nepotvrdzuje biblický príbeh v doslovnej podobe, no ukazuje, že korene ľudskej populácie môžu siahať k relatívne malej skupine predkov, z ktorej sa postupne vyvinuli dnešní ľudia.