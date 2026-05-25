Čo dnes najviac trápi mladých ľudí na Slovensku? TOTO sú problémy, ktoré cíti celá generácia

BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici sa v pondelok konalo prvé z regionálnych stretnutí, na ktorých sú prezentované výsledky celoslovenského prieskumu názorov mladých ľudí realizovaného Úradom komisára pre deti. Mladých ľudí trápia najmä vzťahy v spoločnosti, nedostatok pracovných príležitostí či nedostupné bývanie. Pre médiá to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
V historickej radnici v Banskej Bystrici sa v pondelok stretlo niekoľko desiatok mladých ľudí, predstavitelia miestnej i regionálnej samosprávy či zástupcovia akademickej obce a štátnej správy. Spoločne diskutovali o záveroch projektu Vízia Slovenska očami mladých, v rámci ktorého svoje názory vyjadrovalo vyše 10.000 mladých ľudí.
Čo trápi mladých?
Podľa komisára pre deti mladých trápi najmä negativizmus, stav duševného zdravia či sociálne siete. „Viac ako ekonomická situácia ich trápia práve vzťahy v spoločnosti, 92 percent mladých pokladá negativizmus a zlé vzťahy v spoločnosti za veľmi dôležité. V Banskobystrickom kraji to bola aj infraštruktúra, bývanie, doprava, pracovné príležitosti, podmienky na založenie rodiny,“ priblížil Mikloško s tým, že regionálne stretnutia budú v rámci Slovenska v najbližších týždňoch pokračovať aj v ďalších mestách.
Cieľom regionálnych stretnutí je podnietiť otvorený a interaktívny dialóg o aktuálnych problémoch novej generácie a predstaviť spoločnú víziu rozvoja mladých ľudí. Iniciatívu a diskusiu vnímajú pozitívne aj mladí ľudia. Napríklad študent Alexander Benko považuje za jeden z najväčších problémov v Banskobystrickom kraji stav verejnej dopravy.
Doprava pod paľbou kritiky
„Sme najväčší kraj na Slovensku, takže doprava je pre nás nesmierne dôležitá. Je tam veľa vecí na zlepšenie, hlavne zavedenie jednotného systému. Bolo by to nesmierne dobré pre študentov alebo aj pre starších ľudí, ktorí cestujú hlavne verejnou dopravou,“ skonštatoval Benko.
Práca a platy
Študentka Karolína Brozmanová zas zdôraznila potrebu zlepšenia pracovných príležitostí v Banskobystrickom kraji. Ako priblížila, 70 percent mladých ľudí negatívne hodnotí množstvo pracovných príležitostí a 80 percent hodnotí veľmi nízko výšku platov.
„Hlavným problémom je, že mladí ľudia sa nevedia zamestnať po škole, lebo im chýba prax, prípadne nemajú dobré podmienky na začatie podnikania. Preto našou hlavnou myšlienkou je práve to, aby sa školy spájali s firmami, aby im bola veľmi úzko prepojená prax a škola, aby potom mladí ľudia po skončení štúdia mali zabezpečenú príležitosť na prvé zamestnanie,“ vysvetlila Brozmanová.